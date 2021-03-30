Фильм российского режиссера впервые в истории возглавил прокат в США

На сайте кассового трекера сообщается, что в кинотеатрах США фильм заработал 6,7 миллиона долларов при показе в 2460 американских кинотеатрах. Еще пять миллионов долларов картина Найшуллера заработала в других странах. Общие сборы «Никто» за выходные составили 11,7 миллиона долларов.