Вт, 30.03.2021
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Фильм российского режиссера впервые в истории возглавил прокат в США

Кадр из фильма "Никто" (2021). ФОТО: CAP/SFS/Supplied by Capital Pictures

Новый фильм режиссера Ильи Найшуллера — боевик «Никто» — официально занял первое место по сборам в американском прокате. Произошло это в минувший уик-энд — 26–28 марта, пишет Супер.

На сайте кассового трекера сообщается, что в кинотеатрах США фильм заработал 6,7 миллиона долларов при показе в 2460 американских кинотеатрах. Еще пять миллионов долларов картина Найшуллера заработала в других странах. Общие сборы «Никто» за выходные составили 11,7 миллиона долларов.

Ранее такое знаменательное событие могло произойти с российским автором в 2008 году: тогда фильм Тимура Бекмамбетова «Особо опасен» был близок к первой строчке, однако в последний момент уступил оскароносному мультфильму «ВАЛЛ-И».

НАВЕРХ
Back