Фильм российского режиссера впервые в истории возглавил прокат в США

На сайте кассового трекера сообщается, что в кинотеатрах США фильм заработал 6,7 миллиона долларов при показе в 2460 американских кинотеатрах. Еще пять миллионов долларов картина Найшуллера заработала в других странах. Общие сборы «Никто» за выходные составили 11,7 миллиона долларов.
Ранее такое знаменательное событие могло произойти с российским автором в 2008 году: тогда фильм Тимура Бекмамбетова «Особо опасен» был близок к первой строчке, однако в последний момент уступил оскароносному мультфильму «ВАЛЛ-И».