ЛАЙФКАХИ ⟩ Как носить медицинскую маску, чтобы не запотевали очки

Медицинская маска имеет существенный недостаток — в ней жарко. Тёплый воздух, который вы выдыхаете, задерживается и создаёт ощущение дискомфорта, а в случае с очками ещё и становится причиной запотевания линз. Приходится постоянно их протирать и поправлять, а трогать лицо руками крайне нежелательно.

Одним из самых простых и действенных был признан лайфхак с перекрещиванием резинки маски. Вот так…

ФОТО: Твиттер

По бокам появляются небольшие отверстия, через которые будет выходить воздух.

«Росбалт Like» нашел пять других способов ношения очков и маски так, чтобы линзы не запотевали. По отзывам, они работают и не снижают защитных свойств медицинской маски.

Способ 1: Носить очки поверх маски

Надеть очки поверх маски так, чтобы края очков были на поверхности маски. Правда, сохранять такое положение при движении крайне трудно. Для укрепления маски на лице можно использовать проволоку в верхней части любой стандартной медицинской маски. Она может изгибаться, и вы можете подобрать изгиб так, чтобы найти наиболее удобную и эффективную для вас форму.

Способ 2: Помыть мылом и протереть

Если любое стекло помыть мылом (жидким мылом, средством для мытья посуды и т. д.), а потом протереть сухой салфеткой, то довольно долгое время запотевать стекла не будут.

Способ 3: Клейкая лента

Вы можете приклеить маску вокруг переносицы и к щекам специальной спортивной (такие ленты еще называются тейпы) лентой или медицинским лейкопластырем. Тогда она не будет двигаться, и надеть очки поверх нее не составит труда.

Ни в коем случае не используйте обычную клейкую ленту или скотч. В общем, любую ленту, не предназначенную для использования на коже. Даже если это медицинская лента, а у вас чувствительная кожа, проверьте ленту заранее, чтобы убедиться, что она не вызывает раздражения.

Способ 4: Прокладка

Сложить верхнюю часть маски внутрь или положить на внутреннюю поверхность маски сверху кусок ткани. Тогда воздух от дыхания не будет попадать на линзы очков.

Способ 5: Противотуманная салфетка или спрей

Есть специальные средства для защиты от запотевания стеклянных поверхностей. Цены на них не очень высокие.

Способ 6: Улучшение обычной маски

Описывать его довольно трудно, цель в том, чтобы сделать из маски некое подобие пирамиды. Так она лучше защищает за счет более плотного прилегания именно к органам дыхания и не дает запотеть очкам.