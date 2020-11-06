System of a Down впервые за 15 лет выпустили новые песни и посвятили их Карабаху

Речь идет о треках Protect The Land и Genocidal Humanoidz. По словам Танкяна, в них коллектив захотел высказаться о том, что «нынешние коррумпированные режимы [президента Ильхама] Алиева в Азербайджане и [президента Реджепа Тайипа] Эрдогана в Турции не только хотят объявить Арцах и Армению своими, но и безнаказанно совершают акты геноцида против человечества и дикой природы для достижения своей миссии».

«Мы здесь, чтобы защитить нашу землю, защитить нашу культуру, и защитить нашу нацию. Сейчас не время закрывать глаза. Для SOAD это был невероятный повод, чтобы отложить все в сторону и выступить за наш народ как четыре армянских парня», — написал музыкант. Он пояснил, что средства, заработанные благодаря новым песням, будут направлены на помощь тем, кто пострадал в результате конфликта в Нагорном Карабахе.

26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени, однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины и продолжили боевые действия.