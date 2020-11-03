Джонни Депп проиграл суд, в котором он пытался доказать, что не бил Эмбер Херд

Джонни Депп проиграл суд по делу о клевете против издания The Sun. Судебный процесс проходил в Лондоне, 57-летний актер требовал от британского таблоида 5 миллионов фунтов за то, что в одной из публикаций журналисты обвинили его в избиении жены. В качестве доказательства репортеры сослались на свидетельства экс-супруги Деппа Эмбер Херд.

Сама Эмбер проходила по делу как свидетельница, но, по сути, стала главной героиней процесса. Актриса рассказала о 14 случаях физического и психологического насилия, которое учинил над ней бывший муж. По правилам британской судебной системы, The Sun должна была подтвердить правдивость опубликованной информации. Изучив материалы дела, лондонский суд счел 12 из 14 случаев насилия доказанными. Утверждение таблоида, что звезда «Пиратов Карибского моря» бил свою жену, признано верным, а Деппу отказано в компенсации морального ущерба.

Адвокаты актера уже заявили, что обжалуют приговор. Юристы считают, что решение лондонского суда было настолько ошибочным, что было бы смешно не подавать на него апелляцию.

Впрочем, в ближайшее время мировую общественность ждет вторая часть сериала «Джонни против Эмбер». Весной 2109 года актер подал еще один иск о клевете – теперь уже в США. На этот раз Депп судится из-за колонки, опубликованной в газете The Washington Post. В ней Эмбер рассказала о жестоком обращении бывшего мужа. За свои моральные страдания Джонни хочет 50 миллионов долларов.

Пока что вместо доходов суды приносят Деппу лишь убытки. По закону, после поражения в Лондоне актеру придется оплатить не только собственные судебные издержки – а они составляют около 3 млн. британских фунтов, но и компенсировать расходы на процесс таблоида The Sun – это еще 2 миллиона британских фунтов. Учитывая, что ранее Джонни потерял состояние в 650 миллионов долларов (по словам актера, его обокрал собственный менеджер) плюс у него накопилось неуплаченных налогов еще на 100 миллионов, его финансовое положение можно назвать более чем плачевным.

Во время процесса в Лондоне поклонники узнали немало горьких тайн одной из самых известных пар Голливуда. Эмбер и Джонни перетряхнули все свое грязное белье – причем в буквальном смысле этого слова. По словам Деппа, он решил развестись с женой, когда обнаружил в своей супружеской постели фекалии. Все произошло, когда актриса отмечала свое 30-летие. После того, как муж отказался принимать участие в общем веселье (как раз в этот день он и узнал, что лишился 650 миллионов), Эмбер, по его словам, в отместку испражнилась на кровати. А потом сказала, что это сделали ее собаки.

«Я уверен, что сделала Эмбер. И она представила все как безобидную шутку», - клялся Джонни в суде.