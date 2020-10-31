Рената Литвинова опубликовала фото 18-летней давности с дочкой-ангелочком

Рената Литвинова опубликовала снимок в своем микроблоге с маленькой дочерью Ульяной. Фотография была сделана почти 18 лет назад. Но поклонники считают, что актриса совсем не изменилась с тех пор.

«Вы совершенно не изменились. Блин, в чем же секрет? Дайте на будущее», — написали поклонники.

Примечательно, что Литвиновой на момент съемки с малышкой идет 35-й год. Тем не менее возраст и рождение ребенка не повлияли на внешний вид артистки, ставшей матерью уже в зрелом возрасте.