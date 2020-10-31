Сб, 31.10.2020
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Рената Литвинова опубликовала фото 18-летней давности с дочкой-ангелочком

Рената Литвинова

ФОТО: Filippov Alexei/ITAR-TASS

Поклонники задались вопросом о секрете молодости актрисы. Об этом пишет Пятый канал.

Рената Литвинова опубликовала снимок в своем микроблоге с маленькой дочерью Ульяной. Фотография была сделана почти 18 лет назад. Но поклонники считают, что актриса совсем не изменилась с тех пор.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Моя Ульяна и я )

Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall)

«Вы совершенно не изменились. Блин, в чем же секрет? Дайте на будущее», — написали поклонники.

Примечательно, что Литвиновой на момент съемки с малышкой идет 35-й год. Тем не менее возраст и рождение ребенка не повлияли на внешний вид артистки, ставшей матерью уже в зрелом возрасте.

Однако больше всего комплиментов досталось дочери звезды. Подписчики Литвиновой отметили очаровательные кудряшки и широкую улыбку Ульяны. Сегодня ей 19 лет. Девушка уже наступает на пятки матери, публикуя снимки в эффектных образах. Подписчики прочат красотке яркую модельную карьеру.

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