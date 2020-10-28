ТОП-4 знаков зодиака, на которых нельзя положиться

Характер во многом зависит от знака зодиака, считают астрологи. А ведь в зодиакальном круге есть и те, кто патологически не сдерживает данного слова. Какие знаки чаще остальных не выполняют обещаний?

Близнецы

Близнецы принадлежат к стихии воздуха. По природе своей это легкие на подъем личности, проще остальных сходящиеся с другими людьми. Однако во всей этой воздушности скрывается недостаток в виде необязательности.

Близнецы способны заниматься сразу несколькими делами сразу. А их таланту в общении позавидовал бы любой переговорщик. Увы, третий знак зодиака часто берет на себя больше, чем способен унести. По вине Близнецов часто происходят срывы планов и всяческие несостыковки.

В общении с Близнецами астрологи рекомендуют не сильно рассчитывать на их поддержку. Друзья и собеседники из них выходят лучше, чем помощники или даже деловые партнеры.

Стрелец

Стрелец — душа любой компании. А еще он азартен и строит планы на ходу. Ему неведомы дедлайны и технические задания. Он живет здесь и сейчас, поэтому редко способен сдержать данное обещание.

Астрологи рекомендуют даже не пытаться уместить такую широкую личность, как Стрелец, в какие-то рамки. Подобным людям нужно пространство для воображения. Сегодня это может быть клуб по вязанию, завтра — курсы редакторов, которые он сменит на уроки экстремального вождения. Поэтому Стрельцам, ввиду их любопытствующей натуры, бывает трудно сдерживать обещания.

Эксперты советуют даже не пытаться воспитывать Стрельца. На самом деле, единственное правильное решение здесь — самому подстроиться под вечно меняющееся расписание представителей этого знака. И друга не потеряете и мир посмотрите.

Козерог

Козероги славятся своей дисциплинированностью. Такие люди свято чтят дедлайны, традиции и правила. Однако главнее всего для них — достижение собственной цели. Главному трудоголику зодиакального круга необходимо реализоваться. Лишь достигнув вершины карьерной лестницы, Козерог может спать спокойно.

Часто от профессиональных амбиций Козерога страдает его личная жизнь. Пусть он и обязателен, но между весельем и работой он всегда выберет второе. Дела житейские его мало волнуют. По его вине вполне возможен срыв планов.

Астрологи рекомендуют даже не пытаться силой изменить Козерога. Этот знак не спустится с вершины карьерной лестницы назад к людям. Остается только правильно подавать идеи для отдыха. Якобы тот же поход в кино — не пустая трата времени, а тимбилдинг по закреплению взаимоотношений.

Водолей

Водолеи — главные фантазеры зодиакального круга. Порой мир грез привлекает их даже больше, чем реальность. Случается, что Водолеи из-за погруженности в мечтания просто забывают о данных обещаниях. К сожалению, витание в облаках не проходит бесследно. Впрочем, такая черта характера, на самом деле, придает Водолеям индивидуальности.

Водолеев интересуют извечные вопросы бытия, но вместе с тем они способны рассуждать о поп-культуре и модных трендах. Думая обо всем и сразу, они просто забывают о назначенной встрече с друзьями, свидании со второй половиной или дедлайне по работе.