Финны планируют снять о кораблекрушении «Эстонии» многомиллионный сериал

По сообщениям финских СМИ, это пока самый крупный проект местной продюсерской компании Fisher King. Во главе сериала стоит Миикко Оикконен, который работает режиссером, продюсером и сценаристом. Этот же человек запустил всемирно известный сериал Netflix «Sorjonen» или «Bordertown», пишет Elu24.

Телесериал «Эстония» посвящен кораблекрушению и расследованию его причин, сообщает MTV Uutiset. «Это масштабная история, и поиск финансирования занимает особенно много времени», - прокомментировал продюсер Матти Халонен.

Для сравнения: бюджет первого сезона «Сорьонена» составлял три миллиона евро, поэтому стоимость проекта «Эстонии» может достигать десяти миллионов евро. Бюджет среднего финского фильма составляет полтора миллиона.

По словам Халонен, в сериале особенно интересен подход к расследованию кораблекрушения. Ночь бедствий воссоздана с использованием впечатляющих цифровых эффектов. «Мы пытаемся дать новую перспективу через драму», - сказал продюсер.

По словам Халонен, тема «Эстонии» все еще остается открытой раной, и это также было доказано шведским сериалом «Эстония - находка, которая изменит все». «Я бы классифицировал это как военную травму», - сказал продюсер. При этом сериал намерен не сыпать соль на раны, а уважать погибших и их родственников, подчеркнул продюсер.