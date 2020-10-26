Нагоняют жути: в Хэллоуин в кинотеатрах по всей Эстонии будет вечер ужасов

В 18:00 пройдет семейный показ фильма Роальда Даля «Ведьмы» (возрастное ограничение 6+), на этот показ следует прийти заблаговременно, поскольку с 17:15 будет работать детский гример. Он легко превратит ваших детей в ведьм или вампиров.

Warner Bros. поделилась первым трейлером фильма «Ведьмы» — новой экранизации фэнтезийного детского романа Роальда Даля. Книга уже экранизировалась в 1990 году, и главную роль сыграла Анжелика Хьюстон.

Режиссером выступил Роберт Земекис, а главные роли сыграли Энн Хэтэуэй и Октавия Спенсер.

Фильм расскажет о мальчике-сироте, который остался жить со своей бабушкой. Чтобы уберечь мальчика от злых ведьм, которые ненавидят детей, она переезжает с ним в отель у моря, но именно туда приезжает весь шабаш во главе с Верховной Ведьмой.

В 21:00 вас ждет леденящий кровь ужастик «Давай поиграем» (возрастное ограничение 12+), самые первые зрители получат бесплатный Red Bull!

Юный актер Эжи Робертсон играет Оливера, одинокого мальчика, который чувствует, что не похож на других. У него нет друзей, и он ищет отдушину и утешение в своих постоянных спутниках - телефоне и планшете. Когда с помощью этих его устройств в наш мир пытается проникнуть загадочное потустороннее существо, родители Оливера (Гиллиан Джейкобс и Джон Галлахер мл.) должны сделать все, чтобы спасти своего сына от монстра по ту сторону экрана. Производство The Picture Company для Amblin Partners.

В 21:00 также покажут фильм ужасов «Колдовство: Наследие» (нежелателен для детей младше 12 лет), самые быстрые получат энергетический напиток Red Bull!

В продолжении культового хита «Колдовство: Наследие» кинокомпании Blumhouse четыре начинающие юные ведьмы познают свои вновь обретенные силы и понимают, что получили больше, чем ожидали.

Автор сценария и режиссер фильма - Зои Листер-Джонс, в главных ролях: Кэйли Спэни, Гидеон Адлон, Лови Симон, Зои Луна, Николас Голицын, а также Мишель Монахэн и Дэвид Духовны. Производство Blumhouse и Red Wagon Entertainment для Columbia Pictures.