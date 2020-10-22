ВИДЕО ⟩ Исповедь Юлии Волковой: самые страшные моменты в жизни певицы и два раза рак

Я родилась…

В Москве. Я коренная москвичка.

Сейчас живу…

В Москве. Много где путешествовала, много где нравится, но все равно тянет в родные края. Москва — это ассоциации детства, юношества, в Москве родители, бабушки, дедушки, дачи, друзья, дети. Все здесь.

Люблю гулять…

В парке «Серебряный бор». Люблю покататься на лодочках, поиграть с детьми на детских площадках. В парке Горького, люблю пройтись по старой Москве: Старый Арбат, Красная площадь.

Мой любимый район…

Я люблю северо-запад: Октябрьское Поле, Щукинская. Зеленый район, все трассы рядом.

В ресторанах…

Люблю с друзьями проводить время, назначать встречи.

Наверное, самые любимые — это «Чайка» и «Ласточка». У Новикова люблю кухню, например, в ресторане «Аист».

Место, в которое все время собираюсь, но никак не могу доехать…

Все собираюсь культурной программой начать заниматься, и все никак. Хочется в музеи, на выставки, потому что все это так давно было, только в школе ходили.

Главное отличие москвичей от жителей других городов…

Мы быстрые, шустрые, мы все успеваем везде. Русский народ — он такой: может тусоваться всю ночь, а утром пойти на работу как ни в чем не бывало. В основном в Европе в 21.00–22.00 все спят, а мы успеваем совмещать все.

В Москве лучше, чем в мировых столицах…

Везде есть свои плюсы и свои минусы. Но так как Москва для меня родной город, она лучше всех! Этот движняк, темп, все красиво.

В Москве за последнее десятилетие изменилось…

Появилось очень много outdoor entertainment. На первом месте хочу отметить уличные фестивали «Московские сезоны», которые с января по декабрь, не останавливаясь, работают для москвичей и гостей столицы из разных уголков планеты. На площадках во всех округах Москвы поют, проводят мастер-классы по прикладному искусству, знакомят горожан с кухнями разных регионов России. Зимой катаются на коньках в парках, чего только стоит площадка в виде Большого театра на Тверской. В мае традиционно проходит фестиваль «Московская весна А Cappella», в котором я принимаю участие как член жюри.

Изменить в Москве…

Ничего не хочу. Я легко отношусь к переменам, мне нравится, что происходит сегодня и сейчас.

Мне не хватает в Москве…

Немножко не хватает старой Москвы: сталинские домики, когда соседи друг друга знают, этот уют.

Если не Москва, то…

На первом месте всегда останется город, в котором я родилась и люблю всем сердцем. На втором месте Лос-Анджелес.

Меня можно чаще всего застать кроме работы и дома…

На прогулке: мы часто ходим по Москве в весенне-летнее время, можем из центра до дома дойти пешком. И в магазинах: я обожаю сама ходить за продуктами.

Моя исповедь на Premier…

Это долгожданное мое появление с откровенными признаниями: о болезни, личной жизни. Я рассказываю о пережитых моментах последних лет, о которых раньше молчала.