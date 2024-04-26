Принц Гарри может отменить поездку в Великобританию: в чем причина

Принц Гарри рассматривает возможность отменить свою предстоящую поездку в Лондон в мае 2024 года. Об этом пишет Express.

Герцог Сассекский собирался посетить родину в конце весны, чтобы отпраздновать 10-ю годовщину Игр Непокоренных (соревнований для раненых военных и ветеранов).

Впрочем, по словам инсайдеров, сын короля Великобритании Карла III обеспокоен собственной безопасностью после того, как его лишили защиты, которая финансируется британскими налогоплательщиками.

Источники утверждают, что принц Гарри теперь рассматривает возможность появиться через видеосвязь или предварительно записанный ролик.

«Когда Гарри путешествует в Великобританию, его поездки всегда зависят от того, насколько он в безопасности», - рассказывает инсайдер.

Теперь команда герцога Сассекского должна убедиться, что Собор святого Павла будет хорошо защищен столичной полицией, а также будут удовлетворены личные потребности безопасности принца.

«Гарри хочет проводить больше времени в Великобритании со своей семьей, но он не может это сделать, пока над его деталями безопасности висит знак вопроса», - считает источник.

Инсайдер добавил, что сын британского короля был «очень разочарован» своей безопасностью в Великобритании - или ее отсутствием.

Хотя слухи о поездке принца Гарри еще не подтверждены, считается, что празднования состоятся в Соборе святого Павла. Также непонятно, присоединится ли к нему жена Меган Маркл.