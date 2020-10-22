ИНТЕРЕСНО! ⟩ Зубные пасты помогут сдержать распространение COVID-19

Передача коронавируса между людьми происходит в основном через капли слюны, попадающие в окружающую среду вследствие кашля или чихания. Профессор Адди призывает чистить зубы каждый раз, когда человек выходит из дома, чтобы снизить риск передачи инфекции окружающим. Антимикробное действие зубной пасты во рту сохраняется в течение трех-пяти часов. Также полезным будет регулярное использование жидкости для полоскания рта, сообщает Meddaily.ru.

Триклозан - это антибактериальное средство, которое обычно добавляют в зубные пасты для предотвращения образования зубного налета. Антибактериальное мыло также содержит триклозан. Между тем, это соединение считается спорным, с точки зрения безопасности для здоровья. Так, в США оно находится под запретом с 2016 года.