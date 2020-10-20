ВИДЕО ⟩ Эстонский мужчина: из-за большого члена женщины отказывают мне в близости

В прошлую пятницу в эфир вышла последняя передача этого сезона Mida vanemad sulle ei rääkinud («О чем родители тебе не говорили»). Обсуждалось, действительно ли размер имеет значение и что делать мужчинам, у которых половой орган больше, чем у других».
На шоу было четыре разных гостя, но слово взяли также присутствующие в зале зрители. Стен рассказал историю, из которой создалось впечатление, что он наделен хозяйством гораздо большего размера, чем любой другой человек. Мужчина рассказал, что из-за большого размера члена он многое потерял в своей жизни: некоторые женщины просто не соглашаются заниматься сексом.
В этом видео Стен также рассуждает о том, имеет ли вообще значение размер и об отношении людей к мужчинам с большими размерами.