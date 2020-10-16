Заблокировала номер: Веру Брежневу наказала родная мать

Вера Брежнева с детства увлекалась музыкой. Вместе с сестрами она слушала пластинки Киркорова, Лозы, зарубежных звезд. Девчонки ставили запись на паузу, переписывали карандашом слова и пели. А однажды проказницы нашалили не по детски, пишет Dni.ru.
На аккаунт Веры Брежневой подписаны 11,6 млн человек. Звезда активно взаимодействует с подписчиками. Она с удовольствием делится с ними советами, вдохновляет воспоминаниями и историями из семейной жизни.
На днях певица поведала интересный и забавный факт из ее детства. Вера и ее сестры росли в небогатой, но очень дружной семье. Родственники всегда поддерживали друг друга. Но случалось, что детей и наказывали. Однажды у них дома сломался телефон. Родители купили новый с определителем номера. Девочки решили пошутить и заблокировали номер их школьной учительницы.
Однажды педагог увидела их маму на улице и сообщила, что не может дозвониться. Та чуть со стыда не сгорела и сразу все поняла. Тогда то тайное и стало явным. Девочки были строго наказаны за свою шалость.
К этой истории певица выложила черно-белое фото с изображением всех четырех сестричек-проказниц.
«Мы всегда друг друга поддерживали, прикрывали, и даже наказание потом часто несли вместе. Могу точно сказать, что это сближало нас еще больше», – поведала Брежнева.
Сейчас певица счастлива в браке с продюсером Константином Меладзе. У мужчины трое детей от первого брака, а у Веры Брежневой две дочери – Сара и Соня.
View this post on Instagram
Я выросла в многодетной семье. Нас 4 сёстры. И нам : 35 лет младшим двойняшкам, 38 - мне и старшей сестре справа 43. В нашем детстве мобильных телефонов не было. Был один- домашний. И когда в доме раздавался звонок, все мы бежали поднимать трубку, потому что каждая думала, что звонят именно ей… И вот как-то раз наш домашний телефон сломался. Мы немого подкопили денег и купили новейший кнопочный шикарный телефон с определителем номера. Я всегда была с техникой «на ты», поэтому очень быстро подключила его и постепенно начала разбираться в том, как работают те или иные функции. Однажды я обнаружила, что в телефоне существует чёрный список😎. Сейчас этим уже никого не удивить, но тогда это было поразительное открытие. Как это работало? Человек звонит с номера телефона из чёрного списка на твой домашний, но не дозванивается, потому что каждый раз слышит короткие гудки, будто всегда «занято». Этой новостью я сразу же поделилась с сёстрами . И в тот же день в этот самый список мои сёстры внесли телефон ... Угадайте, чей? Конечно! Своего классного руководителя🙈 Через полгода, когда мама случайно встретила учительницу моих сестёр на улице, та ей сказала: «Вы, наверное, номер сменили? Не могу к вам дозвониться уже долгое время», все открылось🤪 Мама всё сразу поняла. Дома хорошенько досталось всем: и «заказчикам», и «исполнителю». Но это и было самым классным в нашей большой семье. Мы с сёстрами всегда друг друга поддерживали, прикрывали, и даже наказание потом часто несли вместе. Могу точно сказать, что это сближало ещё больше. 💃🏼 А самое веселое место сейчас - наш семейный чат 😜 #sestra #sestrachallenge