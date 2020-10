Заблокировала номер: Веру Брежневу наказала родная мать

View this post on Instagram

Я выросла в многодетной семье. Нас 4 сёстры. И нам : 35 лет младшим двойняшкам, 38 - мне и старшей сестре справа 43. В нашем детстве мобильных телефонов не было. Был один- домашний. И когда в доме раздавался звонок, все мы бежали поднимать трубку, потому что каждая думала, что звонят именно ей… И вот как-то раз наш домашний телефон сломался. Мы немого подкопили денег и купили новейший кнопочный шикарный телефон с определителем номера. Я всегда была с техникой «на ты», поэтому очень быстро подключила его и постепенно начала разбираться в том, как работают те или иные функции. Однажды я обнаружила, что в телефоне существует чёрный список😎. Сейчас этим уже никого не удивить, но тогда это было поразительное открытие. Как это работало? Человек звонит с номера телефона из чёрного списка на твой домашний, но не дозванивается, потому что каждый раз слышит короткие гудки, будто всегда «занято». Этой новостью я сразу же поделилась с сёстрами . И в тот же день в этот самый список мои сёстры внесли телефон ... Угадайте, чей? Конечно! Своего классного руководителя🙈 Через полгода, когда мама случайно встретила учительницу моих сестёр на улице, та ей сказала: «Вы, наверное, номер сменили? Не могу к вам дозвониться уже долгое время», все открылось🤪 Мама всё сразу поняла. Дома хорошенько досталось всем: и «заказчикам», и «исполнителю». Но это и было самым классным в нашей большой семье. Мы с сёстрами всегда друг друга поддерживали, прикрывали, и даже наказание потом часто несли вместе. Могу точно сказать, что это сближало ещё больше. 💃🏼 А самое веселое место сейчас - наш семейный чат 😜