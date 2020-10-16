Заблокировала номер: Веру Брежневу наказала родная мать

На аккаунт Веры Брежневой подписаны 11,6 млн человек. Звезда активно взаимодействует с подписчиками. Она с удовольствием делится с ними советами, вдохновляет воспоминаниями и историями из семейной жизни.

На днях певица поведала интересный и забавный факт из ее детства. Вера и ее сестры росли в небогатой, но очень дружной семье. Родственники всегда поддерживали друг друга. Но случалось, что детей и наказывали. Однажды у них дома сломался телефон. Родители купили новый с определителем номера. Девочки решили пошутить и заблокировали номер их школьной учительницы.

Однажды педагог увидела их маму на улице и сообщила, что не может дозвониться. Та чуть со стыда не сгорела и сразу все поняла. Тогда то тайное и стало явным. Девочки были строго наказаны за свою шалость.

К этой истории певица выложила черно-белое фото с изображением всех четырех сестричек-проказниц.

«Мы всегда друг друга поддерживали, прикрывали, и даже наказание потом часто несли вместе. Могу точно сказать, что это сближало нас еще больше», – поведала Брежнева.