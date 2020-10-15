СМОТРИМ ⟩ Заставляет задуматься: вышел короткометражный фильм «Чи(е)ка» на русском языке, снятый в Таллинне

В описании фильма говорится: «Обиды - это часть нашей жизни. Некоторые обиды проходят за 1 минуту, другие могут длиться десятилетиями. Люди меняются, но при этом обиды остаются на предыдущую версию человека. Все люди объемны и в каждом есть своя особенность, которая рано или поздно откроется и будет способна удивить. А когда старые обиды накладывают на этот скрытый потенциал, то может случиться непоправимое».

Дмитрий Насенник – молодой режиссер, который решил воплотить идею в жизнь и снять короткометражный фильм. «К воплощению этой идеи я шел два года. Будучи в России, я услышал историю из реальной жизни, от которой, мягко говоря, офигел», - поделился Дмитрий во время интервью на презентации фильма.

По словам Дмитрия, это его первый серьезный проект, но увлечение съемками и монтажом присутствовало в его жизни с подросткового возраста. «Каждый может сам найти в фильме чику и чеку», - рассказывает режиссер.

Карина Ланге тоже дала интервью порталу Limon.ee и на вопрос о том, что было самое сложное в съемках ответила так: «Очень сильно отличается театр от кино. Например, если ты выходишь на площадку в театре играть спектакль, то у тебя есть только одна возможность и ты накапливаешь энергию и максимально отдаешь ее за один раз. В кино немножечко похитрее. Можно порезать, можно остановить, дубль, дубль, дубль. И, к сожалению, на двадцатый дубль ты можешь устать просто физически, потому что не всегда зависит только от тебя на площадке или от актера. Потому что технический момент может быть, надо перезаписать. И это сильно выматывает, но ничего... а так, погодные условия. У нас мало было сцен на улице, поэтому все было хорошо».

А Сергей Уусталу очень ждет открытия границ, чтобы продолжить работу в Москве в любимом театре. «Пока я здесь, но жду открытия границ, чтобы уехать сразу же и служить в своем любимом театре», - рассказал актер, который на постоянной основе работает в театре у Никитских ворот.

«Чи(е)ка» - такое необычное и переплетающееся название не только переплетается между собой, но и тесно связанное с сюжетной линией фильма.