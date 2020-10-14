КАК ДВЕ КАПЛИ ВОДЫ! ⟩ Садальский показал фото Кабаевой с ребенком и порассуждал о генетике

Известный своими скандальным публикациями актер Станислав Садальский разместил в своем Instagram снимок знаменитой спортсменки, олимпийской чемпионки Алины Кабаевой.

В кадре гимнастка держит на руках малыша. Рядом на снимке с помощью фотомонтажа Стас поместил фотографии мальчика, очень похожего внешне на президента России Владимира Путина.

В своем комментарии к публикации Садальский попытался порассуждать о генетике. Эту науку он назвал одной из самых сложных в медицине. «Согласитесь, какие прелестные пацаны, мне кажется, очень похожи на отца…» – констатирует он.

При этом он поинтересовался мнением подписчиков. «Вы так не считаете?» – спросил артист.

Своей публикацией Станислав Садальский породил бурные споры среди фолловеров. «А я не верю, нет у неё детей», – подчеркивает один. «О мой Бог)))) где Вы это нашли???? Какая прелесть», – смеется другой. «Это сын ее сестры», – объясняет третий. «Малыш на руках у Кабаевой вообще ни на кого из предполагаемых родителей не похож. У второго мальчика есть схожесть, но таких похожих можно десятки найти», – делится своими мыслями четвертый. «Копия Путин!» – заявляет со всей прямотой пятый. «На фото не Путин в детстве. Не вводите народ в заблуждение. Этот мальчик - герой смешного ролика про школу, гуляющего по инету. Не более», – пытается вразумить других шестой.

К слову, фотографии Алины Кабаевой с детьми регулярно появляются в СМИ. Как прославленная гимнастка она часто фотографируется с юными спортсменами, причем периодически такие снимки поднимают волну обсуждений – кем приходятся знаменитости заснятые с ней малыши.