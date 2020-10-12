ОТПЛАТИЛ ТОЙ ЖЕ МОНЕТОЙ? ⟩ Харламов жестко высмеял Асмус в Comedy Club

Событием шоу-бизнеса этим летом стал развод шоумена Гарик Харламов и актриса Кристины Асмус. Спустя некоторое время Асмус стала публиковать колкие посты в Instagram, где рассказывала своим подписчикам, как изменилась ее жизнь, конечно же, в лучшую сторону.

Гарик не особо принимал во внимание эти выпады Кристины, ведь расстались они в целом на дружеской ноте ради дочери. Более того, они даже периодически поддерживают друг друг во время выхода в эфир их новых проектов.

Но вот в новом выпуске шоу Comedy Club шоумен сыграл в пародии на шоу «Холостяк», которое называется «Харластяк». По сюжету сценки, только разведенный мужчина в поисках девушки проводит кастинг. Однако ни одна кандидатура по тем или иными причинам не подходят ему совершенно, поскольку имеют даже малое сходство с образом актриса Кристины Асмус. Из диалога следует, что одну из девушек отправили домой из-за имени Кристина. Другую из-за ее работы актрисой, а третья не подошла потому, что в настоящий момент проходит интернатуру, чтобы в будущем стать врачом. Известно, что одной из первых заметных ролей Асмус была роль Варвары Черноус в сериале «Интерны».

«Вы что издеваетесь?» – возмущается Гарик.

В итоге нервы Харламова не выдержали, когда четвертая участница представила себя как «профессионального переводчика с английского», которая сейчас переводит «профессиональный текст». Харламов церемониться не стал и запустил в нее розу.

Напомним, со словом «текст» у Харламов также не очень приятные воспоминания из-за громкого скандала с выходом фильма «Текст», где Кристина Асмус снялась в откровенной сцене.