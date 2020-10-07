«И это мать двоих детей?» ⟩ Пацанка Женька из «Папиных дочек» показала стройную фигуру в купальнике – как сейчас выглядит актриса

28-летняя артистка опубликовала пикантные фото в своем Instagram. Фигура у актрисы словно она подросток, а ведь на самом деле она мать двоих детей.
Российская актриса Дарья Мельникова многим запомнилась по роли Жени Васнецовой в сериале «Папины дочки». Сейчас девушка не только успешная артистка, но и счастливая жена и мама. Она воспитывает двух сыновей от Артура Смольянинова. После рождения второго ребенка звезда кардинально сменила имидж: сделала короткую стрижку и немного изменила стиль одежды.
Так, некоторое время назад Мельникова в социальной сети обнародовала снимки, на которых запечатлена в откровенном черном купальнике. Наряд подчеркнул стройную фигуру и красивую грудь звезды.
- написала звезда «Папиных дочек».
Поклонники не смогли пройти мимо фото Мельниковой и засыпали ее восторженными комментариями.
«Дарья! Да вы в отличной форме!», «Не, ну хорошо же получилось», «Даша!!! Верните свои длинные волосы!!!!», «И это мать двоих детей? Даша, в прекрасны!», «Отлично выглядишь», «Идеальная», «Женщина, вы взрываете весь инстаграм», «Моя любимая папина дочка, Дарья Алексеевна!!!Спасибо за красоту и работу! Прям, как восьмиклассница!», «Настоящая красивая девочка. Не то, что все остальные инстасамки. Даша ты просто», - комментируют пользователи Сети.