«И это мать двоих детей?» ⟩ Пацанка Женька из «Папиных дочек» показала стройную фигуру в купальнике – как сейчас выглядит актриса

Российская актриса Дарья Мельникова многим запомнилась по роли Жени Васнецовой в сериале «Папины дочки». Сейчас девушка не только успешная артистка, но и счастливая жена и мама. Она воспитывает двух сыновей от Артура Смольянинова. После рождения второго ребенка звезда кардинально сменила имидж: сделала короткую стрижку и немного изменила стиль одежды.

Дарья Мельникова. ФОТО: Instagram

Так, некоторое время назад Мельникова в социальной сети обнародовала снимки, на которых запечатлена в откровенном черном купальнике. Наряд подчеркнул стройную фигуру и красивую грудь звезды.

«Сфоткай, как я к солнышку тянусь! Сфоткал? Покажи!»,

- написала звезда «Папиных дочек».

Поклонники не смогли пройти мимо фото Мельниковой и засыпали ее восторженными комментариями.