Пт, 2.10.2020
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ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ ⟩ Вдова умершего на днях крупного эстонского бизнесмена опубликовала видео, от которого слезы наворачиваются на глаза

Элико Хаак и Теэт Саарепера в 2015 году

ФОТО: Arno Saar / Õhtuleht/Scanpix

В последний день сентября безвременно скончался крупный и успешный предприниматель Теэт Саарепера. Ему было 49 лет. Его супруга и мать двоих детей Элико Хаак опубликовала в соцсетях видео их последнего танца, пишет Elu24.

«Последний танец», - так подписала видео безутешная вдова, сопроводив пост теплыми словами, посвященными мужу.

«Когда я с тобой, я веду себя иначе. В хорошем смысле, конечно. Я больше улыбаюсь и больше смеюсь. Мне не нужно делать вид, что все в порядке, если это не так. Я могу улыбнуться тебе, и ты улыбнешься мне в ответ. Когда я с тобой, я не чувствую боли и одиночества. Я чувствую себя в безопасности и любимой. С тобой легко разговаривать, ведь ты меня слушаешь. Мне не нужно беспокоиться о том, чтобы сдерживать свои эмоции. Я не чувствую себя неловко. Я не чувствую себя неуверенно или грустно. Я счастлива с тобой», - написала Элико. 

Она также добавила на видео «я люблю тебя, Теэт». Танец супругов заканчивается нежным поцелуем.

Кто-то из комментаторов, вероятно, знавший семью, написал: «Самая красивая любовь на земле». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Бизнесмен Теэт Саарепера и Элико Хаак были вместе более десяти лет. Теэт был собственником компании OÜ Riigiressursside Keskus (Центр государственных ресурсов).

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