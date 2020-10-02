ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ ⟩ Вдова умершего на днях крупного эстонского бизнесмена опубликовала видео, от которого слезы наворачиваются на глаза

«Когда я с тобой, я веду себя иначе. В хорошем смысле, конечно. Я больше улыбаюсь и больше смеюсь. Мне не нужно делать вид, что все в порядке, если это не так. Я могу улыбнуться тебе, и ты улыбнешься мне в ответ. Когда я с тобой, я не чувствую боли и одиночества. Я чувствую себя в безопасности и любимой. С тобой легко разговаривать, ведь ты меня слушаешь. Мне не нужно беспокоиться о том, чтобы сдерживать свои эмоции. Я не чувствую себя неловко. Я не чувствую себя неуверенно или грустно. Я счастлива с тобой», - написала Элико.