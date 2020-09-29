ФОТО И ВИДЕО ⟩ 73-летняя бабуля из эстонской глубинки стала в России звездой и расплакалась при встрече с Ольгой Бузовой

«Битва экстрасенсов» - именно та российская передача, которая никого не оставит равнодушным. Когда она только вышла в эфир, каждый побывавший в ней маг, экстрасенс или целитель становился мировой звездой и к нему выстраивались толпы желающих узнать будущее, если, конечно, ясновидец практиковал платные консультации. С годами очереди к экстрасенсам не уменьшились, но количество скептически настроенных зрителей существенно увеличилось. Лишь немногим удается доказать свои способности и безошибочно выполнить три отборочных задания - ширму, багажник и «Мистера X».

Антонина Керсна ФОТО: ТНТ

Теперь пришел черед и нашей Антонины Керсна (73) показать зрителям ТНТ, на что она способна. Почему ставим эстонскую целительницу наравне с Ольгой Бузовой? После участия в новом сезоне на ТНТ, звездой которого является Бузова, Антонина тоже будет узнаваемой и популярной. Стоит отметить, что саму Ольгу Бузову тоже покажут в качестве одной из героинь 21-го сезона шоу «Битва экстрасенсов». Она на кастинге в этот раз играла «Мистера X».

«Самая старшая участница сезона, 73-летняя деревенская целительница из Эстонии. Сама она русская, родом со Псковщины, и открыла в себе способности ещё в дошкольном детстве, вылечив ноги сестре, страдавшей рахитом. Однако потом жизненные трудности заставили её надолго отложить эзотерику. Она успела поработать киномехаником и токарем на заводе, и поднять четверых детей, до того, как в поисках средства от алкоголизма мужа обратилась к местной бабке-колдунье, которая сообщила Антонине, что та должна занять её место. По словам Антонины, она – представительница женского колдовского рода: её мать и бабушка славились умением исцелять домашний скот, и дочь также обладает способностями. Она уверена, что на «Битве» ей помогает трагически погибший любимый внук, - покойный подросток всё время стоит у неё за плечом и подсказывает ей верные ответы. 5 лет назад Антонина участвовала в эстонской «Битве экстрасенсов», и получила там приз зрительских симпатий», - говорится в анонсе программы на ТНТ.

Антонина Керсна и Ольга Бузова ФОТО: скриншот видео

Комментаторы уже с нетерпением хотят получить контакты Антонины и с уверенностью называют ее победительницей 21-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» в России. Кто-то даже написал: «Жалко бабушку, на самое "мясо" взяли... ничего святого у киношников». Напомним, что 26 сентября вышел в эфир первый выпуск...

26 сентября 2020 года, 1 выпуск. Описание от Limon.ee.

Лето 2020. Окрестности Великого озера в Подмосковье. Именно здесь будет происходить то, чего все так долго ждали. Сотни удивительных людей покинули свои дома, просочились сквозь закрытые границы, чтобы принять в отборочных испытаниях 21 сезона «Битвы экстрасенсов». Они считают себя особенными, избранниками судьбы. В ожидании начала испытания каждый старается заявить о себе и прощупать конкурентов.