Звездная болезнь и непрекращающиеся ссоры: что происходит между Ольгой Бузовой и Давой

Не бывает дыма без огня, очередное тому подтверждение: многочисленные слухи о расставании ми-ми-ми пары российского шоу-бизнеса Ольги Бузовой и блоггера Давида Манукяна оказались не совсем сплетнями. Ребята действительно с трудом находят общий язык, все чаще ссорятся, хоть и пытаются не разрушить до конца те отношения, которые выстраивали в течение года.

«Будем откровенны: Давид зазвездился, — рассказывает один из приятелей рэпера. — Ему и красные дорожки, и дуэты со звездами поп-музыки, и интервью. Парень оторвался от реальности и считает, что он всего этого смог добиться бы и без Оли… Мол, я такой талантливый модный, креативный и востребованный».

Наверное, кому-то из друзей стоит напомнить Даве, что именно дама сердца познакомила его со светской тусовкой, помогла раскрутиться в Instagram и до сих пор не сказала про возлюбленного ни одного плохого слова, даже когда ей задают острые вопросы о том, как она воспринимает рядом с собой мужчину, который меньше зарабатывает.

Ждем развязки, вспоминая красивую романтическую историю, которой 34-летняя телеведущая и 27-летний музыкант делились со всеми фанатами, не сдерживая чувств: загадочные взгляды Ольги в финале шоу «План Б», когда она уже была влюблена в рэпера, аккуратное признание в симпатии и громкие крики о большом чувстве, первое путешествие, опыт совместного быта, дорогие подарки и празднование года вместе…