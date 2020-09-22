Вт, 22.09.2020
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ГАЛЕРЕЯ 18+ ⟩ Обнаженная женщина едва не сорвалась вниз, танцуя на крыше гостиницы

Palja ülakehaga naine Londonis Russelli hotelli fassaadil.

ФОТО: Capital Pictures/Scanpix

В минувший вторник англичан напугала женщина, появившаяся на крыше гостиницы в полуобнаженном виде, пишет Elu24.

На прошлой неделе женщина с обнаженным торсом появилась на крыше отеля Russell в центре Лондона, танцуя босиком на высоте нескольких десятков метров. Неизвестно, планировала ли женщина причинить себе вред.

На место прибыла полиция, спасатели и скорая помощь. Примерно через два часа женщину удалось увезти на машине скорой помощи.

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