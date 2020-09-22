Стюардесса назвала самую раздражающую привычку пассажиров самолета

Неизвестная стюардесса назвала одну из привычек пассажиров самолетов, которая больше всего раздражает членов экипажа во время авиаперелета, пишет Lenta.ru.
«Я всегда ненавидела людей, которые по любому поводу нажимают на кнопку вызова бортпроводника», — объяснила автор треда. По ее словам, большинство пассажиров не понимает, что систему следует использовать исключительно в экстренных случаях, когда необходима срочная помощь летного состава.
«Был однажды международный рейс, на котором маленький ребенок играл с кнопкой, и в этом конкретном самолете мы могли отключить звуковой сигнал или просто игнорировать его. Но при этом, когда бортпроводница пошла через салон, один из пассажиров остановил ее и начал возмущаться», — добавила стюардесса.
При этом другие представители авиакомпаний советуют путешественникам по возможности вставать с места и обращаться к ним непосредственно на бортовой кухне. «Если вы не умираете, не стоит нажимать на кнопку», «Это все равно, что щелкать пальцами в ресторане», — высказались они.
21 сентября еще одна стюардесса раскрыла реальную причину, по которой члены экипажа напоминают авиапассажирам о необходимости убирать откидной столик во время наиболее опасных этапов полета. В частности, бортпроводница объяснила такое требование правилами безопасности авиаперелетов — путешественникам следует выполнять указанные действия, так как в противном случае при нештатной ситуации они не смогут экстренно эвакуироваться.