Стюардесса назвала самую раздражающую привычку пассажиров самолета

«Я всегда ненавидела людей, которые по любому поводу нажимают на кнопку вызова бортпроводника», — объяснила автор треда. По ее словам, большинство пассажиров не понимает, что систему следует использовать исключительно в экстренных случаях, когда необходима срочная помощь летного состава.

«Был однажды международный рейс, на котором маленький ребенок играл с кнопкой, и в этом конкретном самолете мы могли отключить звуковой сигнал или просто игнорировать его. Но при этом, когда бортпроводница пошла через салон, один из пассажиров остановил ее и начал возмущаться», — добавила стюардесса.

При этом другие представители авиакомпаний советуют путешественникам по возможности вставать с места и обращаться к ним непосредственно на бортовой кухне. «Если вы не умираете, не стоит нажимать на кнопку», «Это все равно, что щелкать пальцами в ресторане», — высказались они.