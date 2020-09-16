Ср, 16.09.2020
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Канье Уест показал всем свою любовь к Путину

Рэпер Канье Уэст проводит свой первый митинг в поддержку своей президентской ставки в Северном Чарльстоне, Южная Каролина, США, 19 июля 2020 года.

ФОТО: RANDALL HILL/REUTERS

Американский рэпер Канье Уэст разместил в своем Twitter серию постов, в которых назвал себя новым Моисеем и опубликовал фотографию президента России Владимира Путина на тренировке по дзюдо, сообщает портал РИА Новости.

В одном из сообщений Уэст потребовал звукозаписывающие компании освободить его от обязательств. Он сравнил себя с библейским Моисеем, который решил избавить музыкальную индустрию от «рабства».

Позднее рэпер опубликовал пост с фотографией Путина. «Правило номер один: слушайте Ye (псевдоним Уэста и название альбома исполнителя)», - говорится в подписи. На фотографии запечатлен момент в ходе встречи президента РФ с представителями сборной России по дзюдо в 2016 году: тренировка Путина с дзюдоистом Мусой Могушковым. 

В своем посте он написал, что это его последний твит за день, но через некоторое время опубликовал еще одну запись. Как связана фотография Путина и подписи, певец не пояснил.

Уэст ранее заявлял, что намерен участвовать в гонке за президентское кресло как независимый кандидат, потому что от республиканцев уже выдвигается нынешний глава страны Дональд Трамп. Он также предложил рэперу Jay-Z стать его кандидатом на пост вице-президента. Близкие исполнителя говорили, что Уэст страдает биполярным расстройством.

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