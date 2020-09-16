Канье Уест показал всем свою любовь к Путину

В одном из сообщений Уэст потребовал звукозаписывающие компании освободить его от обязательств. Он сравнил себя с библейским Моисеем, который решил избавить музыкальную индустрию от «рабства».

I need to see everybody«s contracts at Universal and Sony



I»m not gonna watch my people be enslaved



I«m putting my life on the line for my people



The music industry and the NBA are modern day slave ships



I»m the new Moses — ye (@kanyewest) September 15, 2020

Позднее рэпер опубликовал пост с фотографией Путина. «Правило номер один: слушайте Ye (псевдоним Уэста и название альбома исполнителя)», - говорится в подписи. На фотографии запечатлен момент в ходе встречи президента РФ с представителями сборной России по дзюдо в 2016 году: тренировка Путина с дзюдоистом Мусой Могушковым.

Ok this my final tweet of the day ... unless I feel like tweeting again 🥋 pic.twitter.com/CuIRmEZiiq — ye (@kanyewest) September 16, 2020

В своем посте он написал, что это его последний твит за день, но через некоторое время опубликовал еще одну запись. Как связана фотография Путина и подписи, певец не пояснил.