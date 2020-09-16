ФОТО ⟩ Петросян впервые показал второго ребенка

«А вот и он — Ваган Евгеньевич Петросян!» — подписал юморист фотографию сына. В комментариях к посту многие оставили сатирику теплые пожелания. Некоторые также посчитали, что ребенок похож на свою мать, супругу и помощницу Петросяна Татьяну Брухунову.

25 марта стало известно, что у 74-летнего Петросяна и его 31-летней помощницы Татьяны Брухуновой родился ребенок. По неофициальной информации, у пары появился мальчик. У Петросяна уже есть дочь от первого брака Викторина.

Роды прошли 13 марта в одном из медицинских центров Дубая. Утверждалось, что супруги воспользовались услугами суррогатного материнства — стоимость их составила около пяти миллионов рублей (56 200 евро). Официально пара не подтверждала эту информацию.