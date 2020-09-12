Несмотря на погоду, сегодняшний гороскоп сулит нам удачу в любви и финансах

Лев

Львы легко ладят с представителями старшего поколения, а также со всеми, чей авторитет и жизненный опыт не подвергают сомнению. Когда же дело доходит до общения с друзьями и любимым человеком, вы пытаетесь насаждать свою точку зрения, командуете, отрицаете любые компромиссы. Нетрудно догадаться, что вероятность конфликтов и ссор в связи с этим возрастает. Сложите с себя «обязанности» руководителя и наставника хотя бы ненадолго, и вы увидите, что ситуация меняется к лучшему.

Очень хороший день для спокойного отдыха, неспешных прогулок, чтения, посещения культурных мероприятий. Все, что связано с острыми ощущениями и адреналином, Львам сегодня противопоказано. За новые дела следует браться с большой осторожностью.

Дева

Не придется трудиться в поте лица, решать сложные проблемы или заниматься ответственными делами – этот день предназначен для развлечения, отдыха и восстановления сил. Девам достаточно приложить небольшие усилия, чтобы добиться своего, обстоятельства складываются в пользу представителей данного знака. Очень хороши финансовые перспективы, возможны удачные покупки.

Близкие люди готовы окружить вас вниманием и во всем поддержать, хотя и не могут пока в полной мере оценить оригинальность и глубину ваших смелых идей. Доверяйте любимому человеку, не позволяйте ревности или собственническому инстинкту испортить этот день.

Весы

День в целом неплох, но он будет насыщен событиями, а жизненный потенциал Весов имеет тенденцию к снижению, поэтому представителям данного знака стоит поберечь себя. Правильный подход – сосредоточиться на самых важных делах, доверив решение второстепенных вопросов помощникам-добровольцам, в которых не будет недостатка. Важно также сохранять спокойствие, не принимать близко к сердцу ни критические замечания, ни происки недоброжелателей.

Прекрасный день для влюбленных, романтические отношения приобретают особую глубину, связи крепнут. Не стоит расстраиваться и тем, кто еще не встретил свою «половинку»: сегодня вам удастся значительно расширить свой круг общения, приняв активное участие в мероприятиях, которые вы раньше обходили стороной.

Скорпион

Не исключены трудности в личной жизни, не всем Скорпионам удастся найти компромисс между собственными желаниями и интересами близких. Влюбленные могут ссориться из-за мелочей, но наибольшую угрозу отношениям представляет разница во взглядах на вопросы мироустройства. Сосредоточьтесь на вещах более практических, играющих важную роль в вашей жизни – так вы убережете себя и близкого человека от напрасных волнений.

Порадуют поездки и экскурсии, помогут взбодриться необычные занятия, экзотические развлечения. Ваш жизненный потенциал высок, и ни дела, ни активный отдых не приведут к переутомлению или ухудшению самочувствия.

Стрелец