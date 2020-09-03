ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, сколько ослепительных женщин собрал финал конкурса красоты школы Sixtina

Модельная и школа танцев SIXTINA Тийны Яантсон с размахом отметила 30-летний юбилей и 1 сентября начала новый сезон, пишет Elu24. В минувшее воскресенье прошел финал конкурса красоты, где были выбраны сразу три королевы - «Королева красоты Эстонии 2020», Missis Estonia 2020 и Missis Estonia Classic 2020.
MISS TOURISM ESTONIA 2020 и MISS BELLISSIMA 2020 - Aрабелла Саалисте
MISS BIKINI ESTONIA 2020, MISS BLESSIX 2020 и MISS FOTO - Лизет Лутс
MISS MODEL ESTONIA 2020 и J’ADORE FASHION MODEL - Элизабет Меркулова
MISS TALENT ESTONIA 2020 - Жанна Мохонько
CHARITY QUEEN ESTONIA 2020 - Kристина Кентем
MISSIS ESTONIA 2020 VÕITJA и LADY OF BRILLIANCY 2020 - Mарион Мяги
MRS. CHARITY QUEEN ESTONIA 2020 - Наталья Грусдам
MRS. BIKINI ESTONIA 2020 - Эльви Осипов
MRS. TOURISM ESTONIA 2020 - Эве Лауметс
MRS. MODEL ESTONIA 2020 - Kристи Хянг
MRS. BEST FIGURE ESTONIA 2020 - Наталья Фишер
MISSIS ESTONIA CLASSIC 2020 VÕITJA и «Любимица публики 2020» - Эне Коппель
MRS. TALENT ESTONIA - Хелен Анвельт
MRS. TIMELESS BEAUTY 2020 и MRS. FOTO 2020 - Яна Хаас
MRS. CHARM - Инге Лукк
MRS. ELEGANCE 2020 - Mерике Роозилехт
MRS. TOURISM QUEEN 2020 - Mайре Роозилехт