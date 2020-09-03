Чт, 3.09.2020
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, сколько ослепительных женщин собрал финал конкурса красоты школы Sixtina

Модельная и школа танцев SIXTINA Тийны Яантсон с размахом отметила 30-летний юбилей и 1 сентября начала новый сезон, пишет Elu24. В минувшее воскресенье прошел финал конкурса красоты, где были выбраны сразу три королевы - «Королева красоты Эстонии 2020», Missis Estonia 2020 и Missis Estonia Classic 2020.

Финал состоялся в Cafe Opera, шоу было очень динамичным и захватывающим, и все гости пришли в красивых нарядах.
 
Смотрите нашу галерею ослепительных красоток!
 
Титулы распределились следующим образом:
 
«Королева красоты Эстонии 2020» и MISS GLOBE ESTONIA 2020 - Элийзе Рандмаа
 

MISS TOURISM ESTONIA 2020 и MISS BELLISSIMA 2020 - Aрабелла Саалисте

MISS BIKINI ESTONIA 2020, MISS BLESSIX 2020 и MISS FOTO - Лизет Лутс

MISS MODEL ESTONIA 2020 и J’ADORE FASHION MODEL - Элизабет Меркулова

MISS TALENT ESTONIA 2020 - Жанна Мохонько

CHARITY QUEEN ESTONIA 2020 - Kристина Кентем

MISSIS ESTONIA 2020 VÕITJA и LADY OF BRILLIANCY 2020 - Mарион Мяги

MRS. CHARITY QUEEN ESTONIA 2020 - Наталья Грусдам

MRS. BIKINI ESTONIA 2020 - Эльви Осипов

MRS. TOURISM ESTONIA 2020 - Эве Лауметс

MRS. MODEL ESTONIA 2020 - Kристи Хянг

MRS. BEST FIGURE ESTONIA 2020 - Наталья Фишер

MISSIS ESTONIA CLASSIC 2020 VÕITJA и «Любимица публики 2020» - Эне Коппель

MRS. TALENT ESTONIA - Хелен Анвельт

MRS. TIMELESS BEAUTY 2020 и MRS. FOTO 2020 - Яна Хаас

MRS. CHARM - Инге Лукк

MRS. ELEGANCE 2020 - Mерике Роозилехт

MRS. TOURISM QUEEN 2020 - Mайре Роозилехт

 
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