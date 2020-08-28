Младший сын Валерии женился

Лиане сделали очень тяжелую операцию на руке — она длилась три с лишним часа. Врач сказал, что по сложности это было второе такое вмешательство в его многолетней практике. Поставили железные штифты, чтобы кости срослись, вынимать их будут только через 1,5 года. Горжусь сыном, он настоящий мужчина! Поддерживает Лиану, подбадривает, все время с ней рядом, хотя ему самому уже нет острой необходимости находиться в клинике. Мы с ребятами на связи 24 часа в сутки — и с семьей Лианы тоже. Все лечение Арсений оплачивает сам, парень самостоятельный — я о таких вещах его теперь даже не спрашиваю, хотя, думаю, суммы там немаленькие,