Младший сын Валерии женился

Около месяца назад пара подала заявление в загс. А сегодня Арсений и Лиана расписались. Влюбленная пара вовсю принимает поздравления от друзей и близких, пишет Стархит.
Вчера молодожены веселились на вечеринке блогера Марии Солодар, а сегодня с утра уже были в Кутузовском загсе, где в торжественной обстановке прошла регистрация брака. Арсений надлежащим образом подготовился к празднику: накануне он посетил мастера по мужскому маникюру, чтобы руки выглядели ухоженными.
Невеста уже успела показать в сторис фотографию с букетом и первый подарок, которым оказался презент от Филиппа Киркорова. Впереди у пары грандиозное торжество на природе вместе с друзьями и близкими.
Не хотим отмечать свадьбу в закрытой коробке, пусть и красивой. Все пройдет на свежем воздухе, потому что лето и тепло. Нам кажется, это самый идеальный вариант,
— говорили Арсений и Лиана.
Арсений, к слову, взял все расходы по свадьбе на себя. Молодой человек давно зарабатывает самостоятельно и ни от кого не зависит.
Планирую купить дом, однозначно, когда появятся дети. Но пока не готов к загородной жизни,
— рассказывал ранее жених.
Об отношениях Арсения с Лианой стало известно в конце прошлого года, когда пара попала в аварию по дороге в Санкт-Петербург. Тогда сын Валерии и его избранница получили нешуточные травмы.
Лиане сделали очень тяжелую операцию на руке — она длилась три с лишним часа. Врач сказал, что по сложности это было второе такое вмешательство в его многолетней практике. Поставили железные штифты, чтобы кости срослись, вынимать их будут только через 1,5 года. Горжусь сыном, он настоящий мужчина! Поддерживает Лиану, подбадривает, все время с ней рядом, хотя ему самому уже нет острой необходимости находиться в клинике. Мы с ребятами на связи 24 часа в сутки — и с семьей Лианы тоже. Все лечение Арсений оплачивает сам, парень самостоятельный — я о таких вещах его теперь даже не спрашиваю, хотя, думаю, суммы там немаленькие,
— рассказывал тогда Иосиф Пригожин.