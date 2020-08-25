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УМЕРЕТЬ И НЕ ВСТАТЬ ⟩ Фотошоп или тренировки: эстонская инстадива показала такое идеальное тело, что поклонников стали терзать смутные сомнения

Лиза Линд

ФОТО: лиана

Эстонская блогер и путешественница Лиза Линд опубликовала в соцсети серию фотографий из Албании. Все снимки этой белокурой красотки дышат сексом и, как можно увидеть из комментариев, вызывают эротические фантазии у мужчин, но эти кадры побили все рекорды сенсуальности и сексапильности.

На фотографиях Лиза в алом бикини позирует в городке Влера на юге Албании. 

ФОТО: Instagram

Но поражает не только красота блондинки и удачно подобранный фон, но и ее тело - оно слишком рельефно выписано. 

ФОТО: Instagram

Как вы думаете, это чудеса фотошопа, потому что Лиза не раз писала, что увлекается обработкой фотографий и доведением их до совершенства, или же реальное тело без прикрас?

ФОТО: Instagram

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