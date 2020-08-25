УМЕРЕТЬ И НЕ ВСТАТЬ ⟩ Фотошоп или тренировки: эстонская инстадива показала такое идеальное тело, что поклонников стали терзать смутные сомнения

Эстонская блогер и путешественница Лиза Линд опубликовала в соцсети серию фотографий из Албании. Все снимки этой белокурой красотки дышат сексом и, как можно увидеть из комментариев, вызывают эротические фантазии у мужчин, но эти кадры побили все рекорды сенсуальности и сексапильности.