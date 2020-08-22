Гороскоп на 22 августа: Близнецы захотят развеяться, а Стрельцам звезды советуют быть избирательными в еде

Овен

Звезды не советуют вмешиваться в чужие дела, особенно если вас не просят. Расслабьтесь и отдыхайте в свой выходной.

Телец

Если вы ищете ответ на решение насущной проблемы, прислушайтесь к советам авторитетного для вас человека.

Близнецы

День будет наполнен впечатлениями, которые сохранятся надолго. Только для этого не сидите в четырех стенах.

Рак

Этот выходной отлично подходит для поездок и путешествий. Новые знакомства окажутся интересными и полезными.

Лев

Избегайте шумных мероприятий, даже если вас позовут близкие или друзья. Ваш организм потребует спокойствия.

Дева

Держите свои планы при себе и раньше времени не рассказывайте окружающим, иначе сюрприза не получится, пишет «Сегодня».

Постарайтесь выглядеть на все сто. От внешнего вида будет зависеть ваша внутренняя уверенность и шарм.

Скорпион

Звезды советуют отказаться от любых авантюр и провести день в уединении и спокойной обстановке.

Стрелец

Вам не следует переедать и грузить желудок, иначе под вечер появится риск откровенной "мести" с его стороны.

Козерог

День повышенной впечатлительности, а потому старайтесь не обращать внимания на замечания от окружающих.

Водолей

Дайте отдых своим мозгам и займитесь какой-нибудь работой для пальцев, не требующей особой концентрации.

Рыбы