Гороскоп на 22 августа: Близнецы захотят развеяться, а Стрельцам звезды советуют быть избирательными в еде

Эта суббота будет насыщена соблазнами, которым необходимо противостоять. Чем больше желание, тем выше будет вознаграждение, если вам удастся справится с ним. Этот 4-й Лунный день имеет символ - древо познания Добра и Зла, и его трудно назвать простым. Всем известно, к чему привело любопытство Евы, когда она поддалась искушению попробовать запретный плод.
Овен
Звезды не советуют вмешиваться в чужие дела, особенно если вас не просят. Расслабьтесь и отдыхайте в свой выходной.
Телец
Близнецы
День будет наполнен впечатлениями, которые сохранятся надолго. Только для этого не сидите в четырех стенах.
Рак
Лев
Избегайте шумных мероприятий, даже если вас позовут близкие или друзья. Ваш организм потребует спокойствия.
Дева
Держите свои планы при себе и раньше времени не рассказывайте окружающим, иначе сюрприза не получится, пишет «Сегодня».
Постарайтесь выглядеть на все сто. От внешнего вида будет зависеть ваша внутренняя уверенность и шарм.
Скорпион
Звезды советуют отказаться от любых авантюр и провести день в уединении и спокойной обстановке.
Стрелец
Вам не следует переедать и грузить желудок, иначе под вечер появится риск откровенной "мести" с его стороны.
Козерог
День повышенной впечатлительности, а потому старайтесь не обращать внимания на замечания от окружающих.
Водолей
Дайте отдых своим мозгам и займитесь какой-нибудь работой для пальцев, не требующей особой концентрации.
Рыбы
Вам полезно будет проявить дальнозоркость. Ваши действия в дальнейшем будут иметь серьезные последствия.