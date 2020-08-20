Чт, 20.08.2020
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ВИДЕО ⟩ Как на похоронах прощался с Легкоступовой ее муж?

Валентина Легкоступова.

ФОТО: Официальный сайт Валентины Легкоступовой val-legkostupova.narod.ru

Родственники певицы отпускали язвительные комментарии по поводу появления на церемонии прощания Юрия Фирсова, сообщает Пятый канал.

Присутствующие на церемонии прощания родственники и знакомые Валентины Легкоступовой сразу дали понять Юрию Фирсову, что его появление на похоронах нежелательно. Как сообщают «Дни.ру», вдовец приехал на кладбище на черном автомобиле Mercedes и в сопровождении охраны. Чтобы не смущать родных артистки, которые винят его в ее гибели, он занял место напротив семьи. Когда Фирсов шел по залу на панихиде, в рядах пронеслись возгласы: «Явился, козлина!».

В отличие от родственников артистки никаких прощальных речей Юрий Фирсов не произносил. Он только подошел к гробу перед началом отпевания, поцеловал покойную и сказал: «Прости!». После этого он на кладбище не задерживался.

Прощание с Валентиной Легкоступовой прошло в Москве на Троекуровском кладбище. Близкие покойной решили сделать его закрытым для прессы. Тем не менее уже появились первые кадры того, кто пришел проститься с артисткой. 

Певицы Валентины Легкоступовой не стало 14 августа. Ей было всего 54 года.

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