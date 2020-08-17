Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 17 по 23 августа 2020 года

Василиса Володина – известная российская телеведущая и опытный астролог. Ее прогноз на эту неделю поможет представителям всех знаков Зодиака достичь своих целей в самых разных сферах жизни и избежать неприятностей, пишет RUS TVNET.
Помните, что никогда не поздно начать движение по новому пути, особенно сейчас, в самый разгар августа. Доверяйте себе и своему внутреннему голосу, советует астролог.
Овен
У Овнов первые дни недели будут не самыми удачными, потому что звезды и планеты войдут в диссонанс и создадут предпосылки для ссор и конфликтов. В бизнесе и на работе рекомендуется пока не начинать новых проектов.
Это прекрасное время для поисков своего призвания. Возможно, что Овнам в голову придет множество интересных идей о том, в какой сфере можно себя проявить.
Очень благоприятными днями станут 20, 21 и 22 августа. В эти дни Овнам удастся найти вдохновение, обрести удачу. В конце этой недели представителям данного знака повезет в любви. Велика вероятность встретить на своем пути близкого человека, будущую любовь или отличного друга.
Телец
Уже в понедельник у Тельцов резко обострится интуиция. Это значит, что людям этого знака будет проще принимать важные решения. Им откроются новые перспективы в делах, работе и любви.
Всем, кто уже состоит в отношениях и доволен карьерой, стоит проявлять больше ответственности. Не нужно отлынивать от дел и обязанностей, прикрываясь оправданиями.
Не стоит слишком остро реагировать на проблемы. Неурядицы бывают у всех, но на этой неделе они могут быть особо неприятными. Звезды и планеты на стороне Тельцов будут вплоть до субботы. Только в последний день недели почувствуется энергетический спад.
Близнецы
Близнецам стоит привлечь в жизнь больше позитивных мыслей. На этой неделе важно смотреть на все через призму оптимизма. Это поможет сберечь нервы и добиться поставленных целей в кратчайшие сроки. Очень удачным временем будут выходные. В субботу и воскресенье созидательная энергия ночных светил поможет Близнецам как следует отдохнуть, сменить обстановку.
В целом неделя прекрасно подходит для деловых поездок, путешествий. Можно обновить гардероб, встретиться с друзьями. Самое главное - не унывать.
Близнецы будут склонны к преувеличениям. Многие начнут себя накручивать, думать о негативе. Общение с позитивными людьми исправит положение, уверяет Василиса Володина.
Рак
Новая неделя для Раков начнется с весьма позитивной ноты. Это будет время, идеально подходящее для деловых знакомств, встреч, заключения сделок.
Удача будет рядом со всеми, кто готов к компромиссам. Честность и открытость даст Ракам возможность преуспеть, заработать, а также понравиться девушкам.
Что касается тех, кто уже находится в отношениях, то этим людям стоит больше времени посвящать близкому человеку, рекомендует астролог. Совместные дела помогут сблизиться еще больше. Если есть какие-то разногласия, их нужно обязательно разрешить к началу осени.
Лев
Начало недели может выдаться не самым приятным для представителей этого знака - звезды и планеты будут в диссонансе до среды. В эти дни велика вероятность ссор и конфликтов в семье. Начиная с четверга ситуация изменится - можно будет проводить больше времени с близкими.
Что касается работы, то на этой неделе что-то постоянно будет отвлекать Львов от дел, понижая их и без того невысокую продуктивность. Желательно фокусировать и направлять энергию на решение самых важных и неотложных задач. Творческий потенциал Львов также временно снизится. Лучше пока не продвигать новых идей, быть осторожнее.
Дева
У Дев начинается период, когда стоит прислушиваться к советам окружающих. Друзья, родственники и коллеги помогут решить важные проблемы.
В начале недели на работе ожидается творческий спад и в целом снижение продуктивности, однако уже в среду ситуация изменится в лучшую сторону. Последующие дни недели идеально подойдут для новых начинаний.
Кроме того, на этой неделе возможен духовный рост. Звезды и планеты хотят, чтобы Девы посмотрели на жизнь с другой стороны, стали мудрее.
Весы
Грядущая неделя - идеальное время для работы, покупок, новых проектов. Полезно будет приобретать недвижимость, вкладывать деньги в собственное развитие. В период с 17 по 23 августа не стоит влезать в долги, брать кредиты, предостерегает астролог.
В отношениях с друзьями и родственниками лучше быть чуточку осторожнее. Не стоит конфликтовать и яро отстаивать свою точку зрения. Терпение – важнейшая составляющая удачи на этой неделе.
Всем, кто находится в поисках любви, понадобится также немного инициативности и частичка веры в себя.
Скорпион
На этой неделе звезды и планеты деструктивны. Они будут негативно влиять на энергетику Скорпионов. Нужно больше отдыхать, меньше рисковать и не подвергать себя опасности.
Желательно не лихачить на дороге. В роли пешехода тоже лучше быть осторожнее. На этой неделе неосмотрительность может стоить Скорпионам здоровья.
Звезды хотят, чтобы Скорпионы занялись домашними делами, уборкой. В финансовой сфере желательно проявлять твердость духа и не отступать. Не нужно заводить разговоры на серьезные темы со своей половинкой - стоит дать близкому человеку расслабиться. Общение с родственниками и друзьями будет полезным до пятницы включительно. На выходных же лучше побыть в уединении.
Стрелец
Стрельцы часто полагаются на личный опыт, хотя обладают довольно мощной интуицией. На этой неделе они могут смело доверять своему внутреннему голосу. Возможно, что представителям этого знака придется принимать решения, от которых будет зависеть их будущее.
Всем, кто давно мечтал сменить работу, стоит задуматься об этом всерьез. Возможно, появится интересная идея или поступит выгодное предложение.
Это прекрасное время для поиска себя, получения новых знаний, изучения языков. Самое главное сейчас - заниматься тем, к чему лежит душа.
Козерог
Самыми благоприятными днями этой недели для Козерогов станут понедельник и вторник. Все самые важные дела в эти дни лучше решать как можно быстрее. Василиса Володина советует Козерогам уделить время семье или заняться уборкой в доме. На выходных можно начать ремонт. Лучше не бездельничать сейчас, потому что звезды этого не одобряют.
По словам астролога, в жизни Козерогов грядут серьезные перемены. Одинокие представители этого знака смогут обрести любовь, а тем, кто уже находится в отношениях, удастся перевести их на новый уровень.
Это идеальное время для признания в любви, романтики и новых знакомств.
Водолей
Будние дни на этой неделе Водолеям лучше посвятить монотонной работе и выполнению обязанностей. Чем больше они будут лениться, тем меньше у них будет шансов на успех. Отвлечься от дел и настроиться на позитивную волну поможет внезапно нагрянувшая любовь.
Представителям этого знака Зодиака необходимо стремиться к гармонии - не стоит уделять внимание лишь одной сфере жизни, советует астролог.
Наиболее опасным днем можно считать среду. В этот день необходимо смотреть в оба и не рисковать. Звезды хотят, чтобы Водолеи стремились к взаимопониманию с окружающими.
Рыбы
Рыбам в предстоящие семь дней больше всего повезет в любви. В отношениях со своей половинкой необходимо фокусироваться на совместных делах. Выходные лучше всего провести вместе. С понедельника по пятницу тоже лучше быть ближе к любимому человеку и не забывать о романтике.
В работе можно проявлять активность, заниматься продвижением новых идей. Продуктивность Рыб значительно возрастет, поэтому им будут по плечу самые сложные задачи. Даже если на горизонте возникнут новые проблемы, эти люди смогут быстро с ними справиться.