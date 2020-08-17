Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 17 по 23 августа 2020 года

Помните, что никогда не поздно начать движение по новому пути, особенно сейчас, в самый разгар августа. Доверяйте себе и своему внутреннему голосу, советует астролог.

Овен

У Овнов первые дни недели будут не самыми удачными, потому что звезды и планеты войдут в диссонанс и создадут предпосылки для ссор и конфликтов. В бизнесе и на работе рекомендуется пока не начинать новых проектов.

Это прекрасное время для поисков своего призвания. Возможно, что Овнам в голову придет множество интересных идей о том, в какой сфере можно себя проявить.

Очень благоприятными днями станут 20, 21 и 22 августа. В эти дни Овнам удастся найти вдохновение, обрести удачу. В конце этой недели представителям данного знака повезет в любви. Велика вероятность встретить на своем пути близкого человека, будущую любовь или отличного друга.

Телец

Уже в понедельник у Тельцов резко обострится интуиция. Это значит, что людям этого знака будет проще принимать важные решения. Им откроются новые перспективы в делах, работе и любви.

Всем, кто уже состоит в отношениях и доволен карьерой, стоит проявлять больше ответственности. Не нужно отлынивать от дел и обязанностей, прикрываясь оправданиями.

Не стоит слишком остро реагировать на проблемы. Неурядицы бывают у всех, но на этой неделе они могут быть особо неприятными. Звезды и планеты на стороне Тельцов будут вплоть до субботы. Только в последний день недели почувствуется энергетический спад.

Близнецы

Близнецам стоит привлечь в жизнь больше позитивных мыслей. На этой неделе важно смотреть на все через призму оптимизма. Это поможет сберечь нервы и добиться поставленных целей в кратчайшие сроки. Очень удачным временем будут выходные. В субботу и воскресенье созидательная энергия ночных светил поможет Близнецам как следует отдохнуть, сменить обстановку.

В целом неделя прекрасно подходит для деловых поездок, путешествий. Можно обновить гардероб, встретиться с друзьями. Самое главное - не унывать.

Близнецы будут склонны к преувеличениям. Многие начнут себя накручивать, думать о негативе. Общение с позитивными людьми исправит положение, уверяет Василиса Володина.

Рак

Новая неделя для Раков начнется с весьма позитивной ноты. Это будет время, идеально подходящее для деловых знакомств, встреч, заключения сделок.

Удача будет рядом со всеми, кто готов к компромиссам. Честность и открытость даст Ракам возможность преуспеть, заработать, а также понравиться девушкам.

Что касается тех, кто уже находится в отношениях, то этим людям стоит больше времени посвящать близкому человеку, рекомендует астролог. Совместные дела помогут сблизиться еще больше. Если есть какие-то разногласия, их нужно обязательно разрешить к началу осени.

Лев