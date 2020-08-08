Лера Кудрявцева опубликовала трогательные семейные фото

Лера Кудрявцева проводит все свободное время с дочерью и мужем. Сегодня она показала фото с прогулки, на которых маленькая Маша запечатлена за рулем мини-иномарки. Поклонники пришли к выводу, что машину подарили девочке на день рождения, пишет Стархит.
Уже 9 августа дочери Леры Кудрявцевой исполнится два года. Маша является любимицей всей семьи, и родители не жалеют денег ей на подарки. Так, телеведущая опубликовала фото первого автомобиля ребенка — миниатюрной иномарки от известного бренда. «Папа, доча и Mercedes», — подписала снимки звезда.
Поклонники отметили, что Маша очень быстро растет и уже становится настоящей красавицей. «Какой прелестный ребенок. Я так за вас рада»; «Чудесная малышка. Пусть будет счастлива»; «Тоже хочу такую машину. Маше все-таки очень повезло с мамой и папой», — делились мнениями фанаты.
Напомним, что Кудрявцева рожала дочь сама. Телеведущая очень давно мечтала о совместном ребенке с мужем Игорем Макаровым. Однако у звезды не получалось забеременеть. Когда же радостное событие произошло, Лера тут же сократила творческую активность. Она скрывала беременность от окружающих и подтвердила слухи лишь после того, как девочка появилась на свет.
Уже позднее выяснилось, что спустя несколько месяцев после рождения Маши Кудрявцева забеременела снова. Тогда она решила оставить малыша, но произошел выкидыш. Организм телеведущей оказался просто не готов к новой беременности. Лера не любит вспоминать о том случае. Сейчас она просто рада тому, что имеет взрослого сына и маленькую дочку.