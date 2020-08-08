Лера Кудрявцева опубликовала трогательные семейные фото

Уже 9 августа дочери Леры Кудрявцевой исполнится два года. Маша является любимицей всей семьи, и родители не жалеют денег ей на подарки. Так, телеведущая опубликовала фото первого автомобиля ребенка — миниатюрной иномарки от известного бренда. «Папа, доча и Mercedes», — подписала снимки звезда.

Поклонники отметили, что Маша очень быстро растет и уже становится настоящей красавицей. «Какой прелестный ребенок. Я так за вас рада»; «Чудесная малышка. Пусть будет счастлива»; «Тоже хочу такую машину. Маше все-таки очень повезло с мамой и папой», — делились мнениями фанаты.

Напомним, что Кудрявцева рожала дочь сама. Телеведущая очень давно мечтала о совместном ребенке с мужем Игорем Макаровым. Однако у звезды не получалось забеременеть. Когда же радостное событие произошло, Лера тут же сократила творческую активность. Она скрывала беременность от окружающих и подтвердила слухи лишь после того, как девочка появилась на свет.