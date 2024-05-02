Благодаря господствующей в мае Венере встретить свою любовь смогут даже те женщины, которые глубоко несчастны в супружеской жизни, или никогда даже не встречали человека, достойного своих чувств, пишет Fakty.
ПИКАНТНЫЙ ГОРОСКОП ⟩ Венера обещает любовь: кто из замужних женщин сможет завести любовников в мае
В то же время астрологи предостерегают, что даже встретив «идеального мужчину», всегда стоит думать о последствиях, к которым может привести неожиданная «вспышка страсти».
Вероятнее всего, что в конце весны она случится в жизни прекрасных представительниц пяти знаков Зодиака.
Телец
Представительницы этого знака прежде всего стремятся к стабильности. Им быстро надоедают короткие интрижки, так что уже с юного возраста они начинают тщательно искать избранника. Люди часто флиртуют с ними, спрашивают номер телефона и стремятся пригласить на свидание, но Тельцам трудно угодить. Партнер должен отвечать всем критериям. Астрологи говорят, что в мае у них есть шансы встретить того, кто способен пройти этот сложный отбор.
Рак
Раки носят нежный и чувствительный характер. Травматический опыт сделал их очень аккуратными в обнаружении чувств. Майская встреча откроет их лучшие черты в любви. Причем объект страсти понравится сразу, и с ним захочется прожить всю жизнь.
Лев
Львы будут иметь многочисленные возможности общаться с противоположным полом - и речь не только об участии в общественных мероприятиях. Судьбоносные встречи будут караулить на каждом шагу: в магазине за углом, на прогулке или даже в лифте. Ведь случайных знакомых сразу привлекает внешность и отличные манеры подопечных огненного знака. Львы всегда уверены в своей привлекательности - но звезды предостерегают, что на пути к завоеванию любви у них могут появиться соперники.
Стрелец
Еще одни «искринки» - Стрельцы, которые любят развлекаться. В мае у них будет много возможностей вырваться из рутины и изменить скучный образ жизни. Они наверняка найдут свою новую любовь во время путешествий или вечеринок. Их избранникам следует знать, что, несмотря на стремление к свободе и приключениям, Стрельцы верят в вечную любовь. Если они рискнут узнать больше о новом знакомом - появится шанс создать гармоничную пару.
Козерог
Козероги очень требовательны в делах любви. По их мнению, поиск нужного человека - это процесс, продолжающийся всю жизнь, поэтому Козероги никогда не спешат и считают, что достойны лучшего. В мае они встретят кого-то очень особенного, и это будет любовь с первого взгляда. Уже к концу весны представительницы знака окончательно определятся с собственными целями в романтических отношениях и есть хороший шанс, что избранник примет инициативу в свои руки.