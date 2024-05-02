ПИКАНТНЫЙ ГОРОСКОП Венера обещает любовь: кто из замужних женщин сможет завести любовников в мае

В то же время астрологи предостерегают, что даже встретив «идеального мужчину», всегда стоит думать о последствиях, к которым может привести неожиданная «вспышка страсти».

Вероятнее всего, что в конце весны она случится в жизни прекрасных представительниц пяти знаков Зодиака.

Телец

Представительницы этого знака прежде всего стремятся к стабильности. Им быстро надоедают короткие интрижки, так что уже с юного возраста они начинают тщательно искать избранника. Люди часто флиртуют с ними, спрашивают номер телефона и стремятся пригласить на свидание, но Тельцам трудно угодить. Партнер должен отвечать всем критериям. Астрологи говорят, что в мае у них есть шансы встретить того, кто способен пройти этот сложный отбор.

Рак

Раки носят нежный и чувствительный характер. Травматический опыт сделал их очень аккуратными в обнаружении чувств. Майская встреча откроет их лучшие черты в любви. Причем объект страсти понравится сразу, и с ним захочется прожить всю жизнь.

Лев