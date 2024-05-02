ВИДЕО «Обычно за такое приходится платить!» 5MINUUST и Puuluup выступили полуобнаженные для своих фанатов

Официальные социальные медиа-каналы Евровидения разместили в среду вечером пост, в котором главными героями были 5MIINUST и Puuluup. Как и другие артисты, 5MIINUST и Puuluup сняли красочный короткий клип в углу душевой кабины с разноцветной плиткой. Ребята в кадре полуобнаженные.

«Душ c 5MIINUST и Puuluup заканчивается раньше, чем они успевают спеть название песни», - шутили в комментариях под постом, cсылая к тому, что песня Эстонии в этом году обогнала по длине название самой длинной песни на конкурсе.