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ВИДЕО «Обычно за такое приходится платить!» 5MINUUST и Puuluup выступили полуобнаженные для своих фанатов

Геттер Трумси
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Фото: Konstantin Sednev

До песенного конкурса Евровидение осталось всего несколько дней, но в Мальмё уже началась суета. И кажется, что группа 5MIINUST и Puuluup, чувствует себя среди веселья как дома.

Официальные социальные медиа-каналы Евровидения разместили в среду вечером пост, в котором главными героями были 5MIINUST и Puuluup. Как и другие артисты, 5MIINUST и Puuluup сняли красочный короткий клип в углу душевой кабины с разноцветной плиткой. Ребята в кадре полуобнаженные.

«Душ c 5MIINUST и Puuluup заканчивается раньше, чем они успевают спеть название песни», - шутили в комментариях под постом, cсылая к тому, что песня Эстонии в этом году обогнала по длине название самой длинной песни на конкурсе.

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