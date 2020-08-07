ПОРНО ИЛИ ИСКУССТВО? ⟩ Cardi B выпустила настолько горячий клип, что вам станет неловко...

«Я хотела привлечь много разных женщин, не только женщин-рэперов… И вы увидите их в клипе: моделей, инфлюенсеров и так далее», — рассказала Cardi B.

Уже известно, что «WAP» войдет в предстоящий студийный альбом Cardi B. Названия у пластинки пока нет.

Напомним, в прошлом году Cardi B самостоятельно срежиссировала клип на трек «Press». В одной из сцен видео она появилась полностью обнаженной.