Узнай свою судьбу: что сулит разным знакам зодиака полнолуние 3 августа

Как известно, полнолуние — явление периодическое: огромный, светлый диск Луны появляется на звездном небе приблизительно раз в 29-30 дней. При этом немногие задумываются, что полнолуние не просто дивное зрелище, а событие, которое буквально меняет жизни людей.

Астролог Сергей Седашев рассказал, для кого грядущее полнолуние 3 августа готовит приятные сюрпризы, а для кого — серьезные проблемы.

«Особенность этого полнолуния в том, что активно участвует Уран, который всегда привносит неожиданные перемены, изменения. Эта планета вредит отношениям, заставляет каждого человека чувствовать, что его уникальность и индивидуальность важнее, чем какие-то договоренности», — сразу отметил Седашев.

По его словам, вне зависимости от того, под каким знаком зодиака родился человек, в период полной Луны стоит быть особо внимательным к словам и действиями, чтобы ненароком не вступить в серьезный конфликт.

Особо сильное негативное влияние Уран окажет на Тельцов, Львов, Водолеев и Скорпионов. Астролог настаивает: для этих людей период полнолуния станет временем сплошных противоречий. В частности, между эмоциями и разумом. Не исключены сильные межличностные конфликты. При этом особая напряженность будет ощущаться как за несколько дней до астрономического явления, так и после.

Для Овнов, Стрельцов, Весов и Близнецов полнолуние, напротив, станет буквально магическим периодом. На представителей этих знаков сильно воздействует сама Луна, а потому будет чувствоваться прилив сил и жизненной энергии. По словам Сергея Седашева, 3 августа этим людям неплохо проводить денежные ритуалы. Хорош период как для принятия важных решений, так и для новых начинаний. Все это вскоре принесет неплохие дивиденды.

Уран же окажет положительное влияние на Рыб, Козерогов, Раков и Дев. Для представителей этих знаков полнолуние станет временем серьезных, но приятных перемен. Так, например, легко будет избавиться от ненужных забот, исключить из жизни исчерпавшие себя отношения, распрощаться с надоедливыми людьми. Если Рыбы, Козероги, Раки и Девы давно планировали найти себя в чем-то новом, то период полнолуния 3 августа для этого подходит идеально.