ФОТО ⟩ Бабкину не узнали из-за фарфоровой кожи: надо уже остановиться!

Надежда Бабкина не признается, делала ли она когда-нибудь пластическую операцию. Но вмешательство хирургов видно невооруженным глазом, ведь в 70 лет выглядеть настолько молодо просто невозможно. При этом артистка прибегает к ретуши фотографий, из-за чего выглядит не так, как в жизни.

Например, на недавнем снимке Надежда Георгиевна и вовсе запечатлена так, будто у нее фарфоровая кожа. На лице нет ни одной морщинки.

Поклонники в шоке от преображения артистки. Многие посчитали, что использовать «Фотошоп» в данном случае неуместно. «Это перебор!», «С каждой фотографией все моложе. Надо остановиться!», «Очень далеко от Бабкиной», – отметили подписчики.

Преданные поклонники закрывают глаза на неестественность Надежды Георгиевны. Они придерживаются мнения о том, что артистка может делать со своей внешностью все что угодно, ведь ее любят за талант. «Наша королева!» – нескромно провозгласили артистку некоторые фолловеры.