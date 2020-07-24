СМОТРИ ⟩ «Выпить дома», «Металлист»: Финляндия выпустила национальные эмодзи
У Финляндии немало поводов для гордости — от тысячи озер до гонщиков «Формулы 1». Теперь к ним добавился еще один. Финляндия стала первой в мире страной, которая выпустила набор национальных эмодзи, сообщает портал Meduza.
Эмодзи понадобились для того, чтобы показать «некоторые труднообъяснимые финские эмоции, слова и обычаи», сообщает издание «Это Финляндия», которое выпускает Совет по продвижению Финляндии за рубежом.
В набор входят 56 изображений — от сауны, Муми-мамы и Nokia до таких действительно непростых понятий как «выпить дома», «самая долгая ночь» и «ощущение, что кого-то встретишь». Ну и, разумеется, не обошлось без Тома оф Финланд, «сису» и Маленького Рождества. Вот некоторые из самых выразительных эмодзи с оригинальными описаниями.
Сауна
«Сауна для финнов святое место. В стране насчитывается 3 миллиона саун на 5 миллионов населения. Финны ходят в сауну нагишом — часто всей семьей. Каждый финн имеет свои банные обычаи, но в них обязательно входит очищение и души, и тела. Это особое банное настроение».
Том оф Финланд
«С тех пор как Том оф Финланд (художник Тоуко Лааксонен 1920–1991 гг.) впервые опубликовал свои гомоэротические рисунки в 1950-х, времена сильно изменились. Однако и теперь Том оф Финланд своим творчеством продолжает вносить значительный вклад в дело защиты прав человека, выступая за толерантность, взаимоуважение и свободу».
Lavatanssit
«Где-то, может быть, в захолустье, в деревне или у озера, люди встречаются, чтобы танцевать танго или другие, еще более мистичные танцы. Они принаряжаются и танцуют весь летний вечер, кружась в танцевальном павильоне под музыку оркестра, играющего старые и новые любимые мелодии».
Сайменская кольчатая нерпа
«Новости! Несмотря на устойчивое заблуждение, белые медведи не ходят по улицам Хельсинки. Но у нас действительно водится один вид, находящийся под угрозой исчезновения: сайменская кольчатая нерпа. Во всем мире их насчитывается всего около 370. Их единственная популяция живет в Финляндии в озере Саймаа, по которому они получили свое название. Она относится к редким пресноводным видам тюленей. Для защиты детенышей сайменских нерп снег и лед являются жизненной необходимостью. Поэтому в теплые зимы волонтеры спасают их, строя искусственные норы».
Маленькое Рождество
«Финское маленькое Рождество, „пиккуйоулут“ — грандиозное мероприятие. Это когда финны превращаются в разнузданных гуляк и вытворяют такое, о чем потом лучше не напоминать. Что было на „пиккуйоулут“, то навсегда останется там».
Металлист
«В Финляндии хэви-металл — мейнстрим. На душу населения групп хэви-металла в Финляндии больше чем в какой-либо другой стране».
Надежда умирает последней
«Финляндия печально известна отсутствием успеха на конкурсе песни „Евровидение“. Каждый раз мы ждем победы, но набираем ноль баллов. Чтобы отомстить, мы в 2006 году отправили на конкурс группу монстров — и выиграли».
Kokko
« — Kokoo koko kokko kokoon!
— Koko kokkoko?
— Koko kokko.
[- Построй костер на Иванову ночь!
— Весь костер на Иванову ночь?
— Да, весь костер на Иванову ночь.]»
Малыш в коробке
«Добавьте лишь малыша! Открывая коробку, вы открываете совершенно новую жизнь: жизнь родителя и новой семьи. Набор, полный любви и заботы, доступен для каждой будущей мамы Финляндии».
Женская сила
«Финляндия первой страной в мире предоставила женщинам право участвовать в выборах и в качестве избирателей, и в качестве кандидатов. Финские женщины высокообразованные и активно трудятся. Местоимение hän значит и „он“, и „она“».
Kalsarikännit
Ощущение, когда вы собираетесь сидеть дома в одних подштанниках и напиваться без намерения пойти куда-нибудь.
«Выпить. Дома. В нижнем белье. И для этого существует свое слово „калсарикяннит“, что означает „напиваться в исподнем“, т. е. в нижнем белье».
Kaamos
«Финские зимы длинные и темные. В Лапландии солнце в декабре-январе вообще не встает. На финском полярная ночь называется „каамос“».
Неубиваемый
«Финны выносливые, их нелегко сломить. В Финляндии создано множество надежных и прочных вещей, таких как мобильный телефон Нокиа 3310, известный тем, что он, ну, — неубиваемый».
Муми-мама
«Муми-мама спокойная и сдержанная мать, которая не дает мелочам нервировать ее. Она заботится о том, что Муми-дом всегда безопасен и полон любви — как для ее семьи, так и для посетителей. В компании Муми-мамы никто не чувствует себя несчастным: она всегда готова помогать и утешать. С 1950-х годов, финские дети росли под любящим попечительством Муми-мамы, так как Муми-тролли писательницы Туве Янссон входят в жизнь финнов с очень раннего возраста в виде книг, комиксов, видео, игрушек, столовых приборов…»
Прилипли
«Даже дети в Финляндии знают, что при морозе нельзя лизать металлические предметы. Но люди ведь лижут. И — прилипают!*
*Спросите у финнов, как освободить язык. Осторожно. Это может быть неприятно».
Счастье
«Финляндия и Швеция как сестры, сравнивающие себя и соперничающие друг с другом, рассказывающие анекдоты друг о друге, но и ценящие друг друга. Победа не настоящая, если одержана не над Швецией».