СМОТРИ ⟩ «Выпить дома», «Металлист»: Финляндия выпустила национальные эмодзи

Эмодзи понадобились для того, чтобы показать «некоторые труднообъяснимые финские эмоции, слова и обычаи», сообщает издание «Это Финляндия», которое выпускает Совет по продвижению Финляндии за рубежом.

В набор входят 56 изображений — от сауны, Муми-мамы и Nokia до таких действительно непростых понятий как «выпить дома», «самая долгая ночь» и «ощущение, что кого-то встретишь». Ну и, разумеется, не обошлось без Тома оф Финланд, «сису» и Маленького Рождества. Вот некоторые из самых выразительных эмодзи с оригинальными описаниями.

Сауна

Ощущение от сауны ФОТО: https://finland.fi/emoji/

«Сауна для финнов святое место. В стране насчитывается 3 миллиона саун на 5 миллионов населения. Финны ходят в сауну нагишом — часто всей семьей. Каждый финн имеет свои банные обычаи, но в них обязательно входит очищение и души, и тела. Это особое банное настроение».

Том оф Финланд

Финляндия выпустила национальные эмодзи ФОТО: https://finland.fi/emoji/happiness/

«С тех пор как Том оф Финланд (художник Тоуко Лааксонен 1920–1991 гг.) впервые опубликовал свои гомоэротические рисунки в 1950-х, времена сильно изменились. Однако и теперь Том оф Финланд своим творчеством продолжает вносить значительный вклад в дело защиты прав человека, выступая за толерантность, взаимоуважение и свободу».

Lavatanssit

Ощущение, что кого-то встретишь ФОТО: https://finland.fi/emoji/happiness/

«Где-то, может быть, в захолустье, в деревне или у озера, люди встречаются, чтобы танцевать танго или другие, еще более мистичные танцы. Они принаряжаются и танцуют весь летний вечер, кружась в танцевальном павильоне под музыку оркестра, играющего старые и новые любимые мелодии».

Сайменская кольчатая нерпа

Что может быть милее? ФОТО: https://finland.fi/emoji/happiness/

«Новости! Несмотря на устойчивое заблуждение, белые медведи не ходят по улицам Хельсинки. Но у нас действительно водится один вид, находящийся под угрозой исчезновения: сайменская кольчатая нерпа. Во всем мире их насчитывается всего около 370. Их единственная популяция живет в Финляндии в озере Саймаа, по которому они получили свое название. Она относится к редким пресноводным видам тюленей. Для защиты детенышей сайменских нерп снег и лед являются жизненной необходимостью. Поэтому в теплые зимы волонтеры спасают их, строя искусственные норы».

Маленькое Рождество

Ощущение бесшабашной вечеринки ФОТО: https://finland.fi/ru/emoji/743/

«Финское маленькое Рождество, „пиккуйоулут“ — грандиозное мероприятие. Это когда финны превращаются в разнузданных гуляк и вытворяют такое, о чем потом лучше не напоминать. Что было на „пиккуйоулут“, то навсегда останется там».

Металлист

Трясти хайром на рок-концерте ФОТО: https://finland.fi/emoji/happiness/

«В Финляндии хэви-металл — мейнстрим. На душу населения групп хэви-металла в Финляндии больше чем в какой-либо другой стране».

Надежда умирает последней

Ощущение надежды ФОТО: https://finland.fi/emoji/happiness/

«Финляндия печально известна отсутствием успеха на конкурсе песни „Евровидение“. Каждый раз мы ждем победы, но набираем ноль баллов. Чтобы отомстить, мы в 2006 году отправили на конкурс группу монстров — и выиграли».

Kokko

Ощущение огня ФОТО: https://finland.fi/emoji/happiness/

« — Kokoo koko kokko kokoon!

— Koko kokkoko?

— Koko kokko.

[- Построй костер на Иванову ночь!

— Весь костер на Иванову ночь?

— Да, весь костер на Иванову ночь.]»

Малыш в коробке

Ощущение, что о тебе заботятся ФОТО: https://finland.fi/emoji/