ФОТО ⟩ Эдгар Гергель уже прокатился на автобусах FlixBus: это эконом-экономный, как в российской маршрутке

Безусловно, как и у других автобусный компаний, у FlixBus есть определенные плюсы и минусы, о которых мы прямо сейчас вам и расскажем.

Цены

Сказочных цен ждать не стоит, так как топливо в Европе продолжает дорожать, а автобусные компании пытаются встать на ноги после коронавирусной пандемии. Лишь единицы смогут приобрести билеты в Ригу или другие города Европы из Таллинна по 4-5 евро. Большинство билетов стоит примерно столько же, сколько у конкурентов. Эдгар Гергель доехал на автобусе из Варшавы в Братиславу (почти 700 километров) за 27 евро, а из Братиславы в Вену за 6 евро, но там совершенно небольшое расстояние между городами - около 70 километров.

Например, сейчас до Риги из Таллинна на FlixBus можно доехать по следующим ценам:

ФОТО: Flixbus.ee

Комфорт

Тот, кто еще ни разу не пользовался услугами FlixBus предполагает, что этот автобус настолько дешевый, что там даже нет туалета. Спешим вас успокоить: туалет в автобусе есть, но есть вероятность, что в нем не будет воды, чтобы помыть руки или закончится мыло. Туалетная бумага обычно не заканчивается, но этого вам никто гарантировать не может.

Вход в туалет автобуса ФОТО: limon.ee

В автобусе нет бесплатного кофе, воды и планшетов. Для тех, кому противен этот кофе, никакой трагедии нет. Зато на борту есть беспроводной интернет и розетки. А вот сиденья не всегда чистые. Кресло, забронированное за отдельную плату, около 3 евро, оказалось грязным и пространства для ног было даже меньше, чем у других пассажиров, купивших билет без определенного места. Если вы не приобрели конкретное место в автобусе, то занимать можно любые сиденья, обозначенные зеленой отметкой.

ФОТО: limon.ee

Если оценивать удобство кресел в автобусах, то поставлю им тройку из пяти. Спинки сидений откидываются слабо и при поездке более 4 часов при полностью загруженном автобусе не очень удобно на них сидеть. Поспать вряд ли удастся в таких условиях.

На дальних поездках в автобусе нет стюардессы и еда не продается.

Главные плюсы компании

Для любящих путешествовать по миру аэрофобов, FlixBus - лучшее, что могли придумать. Выход компании на эстонский рынок позволит людям из эстонской столицы уехать практически в любую точку мира. У фирмы очень много стыковочных рейсов и возможность сравнительно недорого и быстро доехать до Южной Европы. Сначала нужно будет добраться до Варшавы, а потом из Варшавы - в любой интересующий вас город в Германии, Чехии, Словакии и так далее.

Автобус FlixBus ФОТО: limon.ee

Еще один плюс - возможность не выбирать сразу конкретное место в автобусе, а сесть туда, где свободно и где больше нравится. Но для тех, кто хочет занять конкретное место, есть такая возможность - это будет стоить около 3 евро. Если вы путешествуете один, то есть большая вероятность, что рядом с вами никто не сядет, так как большинство людей берет билет без конкретного места. Но этого никто гарантировать вам не может.

На сайте показывает, насколько сильно загружен каждый автобус. Для тех, кто хочет ехать в полупустом автобусе, это очень удобная функция. Для того, чтобы это узнать, не нужно вводить имя, фамилию и другие личные данные. Это видно сразу при выборе даты и времени рейса.

ФОТО: limon.ee