СЛУШАЕМ И ПОДПЕВАЕМ ⟩ Эстонская певица Маргарита Кустинская: коронавирус стимулирует творческую жилку!

По словам Кустинской, проведенное в карантине время прошло для нее максимально продуктивно в творческом плане. «В период самоизоляции у меня было много времени, чтобы подумать о жизни, насладиться тишиной и природой и написать много новых песен. Я переехала за город. Писала песни как для себя, так и для других исполнителей, на заказ, большинство из них - о любви, разной любви - безответной и взаимной, страстной и нежной. За это время я услышала много разных новостей: и радостных, и печальных, и даже личных семейных трагедий, так что почва для написания нового материала была основательная!» - говорит Маргарита. Певица также призналась, что очень скучает по живым выступлениям и надеется, что со временем концертная активность восстановится.