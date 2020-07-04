Сегодня парад планет: астрологи о том, как изменится жизнь Знаков Зодиака 4 июля 2020 года

Парад планет 4 июля — очень опасное время, когда все планеты выстроятся в ряд. Некоторые считают, что в такой день может даже произойти апокалипсис, но большинство экспертов отмечает лишь серьезные энергетические диссонансы между планетами, из-за которых пострадает наша удача.

Овен

У Овнов в этот день может произойти много неприятностей. Сил может не хватить ни на что, особенно если окружать себя вещами, которые разрушают жизненную энергию. Сами планеты, выстроившись в ряд, создадут крайне небезопасные условия для денежных трат, ссор и импульсивных поступков. Всё это может привести к очень негативным последствиям, которые передадут управление судьбой в руки случайности.

Телец

Проблемы и негатив будут повсюду в этот день — на работе, дома, на улице, в транспорте, на дорогах. Спастись от него вряд ли получится, но зато можно будет очиститься при помощи медитации на избавление от проблем. Всё, что сегодня произойдет, эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не воспринимать как проклятие. Тельцам нужно лишь немного потерпеть, проявив свойственную им выдержку.

Близнецы

Близнецов сложно назвать самовлюбленным Знаком Зодиака, но если они начнут демонстрировать это окружающим, то от них могут отвернуться все — даже самые близкие люди. Если это произойдет, то с проблемами придется справляться в одиночку. Друзья, коллеги и родственники могут оказать поддержку в трудную минуту. Достаточно лишь попросить их об этом. Парад планет не затронет сферу любви и отношений.

Рак

У Раков в этот день могут появиться новые финансовые возможности, но вместе с тем появятся и сомнения в себе. Денежные медитации для снятия негативных программ помогут решить самые важные проблемы на пути к финансовому Олимпу. Это будет день, когда работа и бизнес могут принести Ракам успех. Важно не торопиться и принимать взвешенные решения. Из-за парада планет может прийти недомогание и ощущении слабости.

Лев

Наибольшие проблемы из-за парада планет у Львов наступят в сфере любви. Пять самых сильных талисманов помогут в создании благоприятных условий для совместных дел со второй половинкой и родственниками. Также эти талисманы помогут меньше ругаться с друзьями и коллегами. Лучше временно приостановить новые знакомства. Если на этот день было назначено свидание, данные талисманы также помогут в его проведении.

Дева

Существуют денежные приметы на каждый день недели. Девам стоит обратить внимание на приметы этой субботы и ближайших пары дней, потому что из-за парада планет появятся новые соблазны, на которые лучше не тратить деньги. Возможны будут и удачные приобретения, которые помогут Девам поднять себе настроение. В остальных сферах тоже лучше смотреть в оба. Можно провести день в уединении и отдыхе.

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