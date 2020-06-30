Принцу Гарри было стыдно за новость о беременности Меган Маркл

В 2018 году стало известно о беременности Меган Маркл. Всему миру новость объявили 15 октября 2018 года, когда Меган и принц Гарри приехали в Австралию, а вот королевская семья узнала о беременности Маркл за три дня до их поездки, на свадьбе принцессы Евгении, пишет Экспресс газета.
На торжестве Меган и Гарри сразу же стали получать поздравления от королевы Елизаветы и ее супруга, принца Чарльза и его жены Камиллы. Кейт Миддлтон и принц Уильям также поздравили Меган и Гарри с грядущим пополнением прямо на свадьбе.
Вся эта ситуация разозлила принцессу Евгению и ее мать, так как из-за этих новостей все внимание было переключено с невесты на беременную Меган Маркл.
Как сообщают журналисты Дилан Говард и Энди Тиллет в своей новой книге Royals at War, принц Гарри был и сам не в восторге от такой оплошности и чувствовал стыд из-за того, что невольно подпортил свадьбу принцессе Евгении.
Вероятно, Гарри и Меган рассказали королевской семье о беременности Маркл только из-за того, что уезжали через несколько дней в Австралию и не успели бы лично сообщить о скором прибавлении в семействе.