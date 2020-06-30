Принцу Гарри было стыдно за новость о беременности Меган Маркл

На торжестве Меган и Гарри сразу же стали получать поздравления от королевы Елизаветы и ее супруга, принца Чарльза и его жены Камиллы. Кейт Миддлтон и принц Уильям также поздравили Меган и Гарри с грядущим пополнением прямо на свадьбе.

Вся эта ситуация разозлила принцессу Евгению и ее мать, так как из-за этих новостей все внимание было переключено с невесты на беременную Меган Маркл.

Как сообщают журналисты Дилан Говард и Энди Тиллет в своей новой книге Royals at War, принц Гарри был и сам не в восторге от такой оплошности и чувствовал стыд из-за того, что невольно подпортил свадьбу принцессе Евгении.