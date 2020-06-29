ВИДЕО ⟩ В старейшем в Эстонии гей-баре пародия на президента Кальюлайд произвела настоящий фурор

Как уже писал наш портал, вчера вечером в тусовочном квартале Балтийского вокзала было очень жарко, в Sveta Baar состоялось шоу местных квир-талантов. Невероятное число гостей прибыло в бар специально для того, чтобы насладиться происходящим. Интерес к мероприятию был настолько высоким, что не все смогли попасть внутрь, чтобы посмотреть представление.

Но многолюдно вчера было не только в «Свете». Музыкант Вайдо Нейгауз, живущий сейчас Финляндии, дал концерт в старейшем в Эстонии ЛГБТ-баре, и посмотреть на певца собрались его многочисленные поклонники. Вайдо констатировал, что это был реальный дурдом, так как бар не смог вместить всех желающих, а в помещении народу было, как селедок в бочке. Музыкант добавил, что он очень доволен фееричным вечером. «Меня хорошо приняли», - подтвердил Нейгауз, специально приехавший из Финляндии для выступления.

Гром аплодисментов сорвал популярный эстонский пародист Хенрик Норманн, изображавший президента Керсти Кальюлайд.

Вайдо Нейгауз и Хенрик Норманн в «X-баре». ФОТО: личный архив