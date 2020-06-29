ВИДЕО ⟩ В старейшем в Эстонии гей-баре пародия на президента Кальюлайд произвела настоящий фурор

В субботу поп-звезда и эпатажный метросексуал Вайдо Нейгауз выступил в таллиннском «X-баре» в рамках Baltic Pride 2020. Спектакль-пародию также дал артист Хенрик Норманн, пишет Elu24.
Как уже писал наш портал, вчера вечером в тусовочном квартале Балтийского вокзала было очень жарко, в Sveta Baar состоялось шоу местных квир-талантов. Невероятное число гостей прибыло в бар специально для того, чтобы насладиться происходящим. Интерес к мероприятию был настолько высоким, что не все смогли попасть внутрь, чтобы посмотреть представление.
Но многолюдно вчера было не только в «Свете». Музыкант Вайдо Нейгауз, живущий сейчас Финляндии, дал концерт в старейшем в Эстонии ЛГБТ-баре, и посмотреть на певца собрались его многочисленные поклонники. Вайдо констатировал, что это был реальный дурдом, так как бар не смог вместить всех желающих, а в помещении народу было, как селедок в бочке. Музыкант добавил, что он очень доволен фееричным вечером. «Меня хорошо приняли», - подтвердил Нейгауз, специально приехавший из Финляндии для выступления.
Гром аплодисментов сорвал популярный эстонский пародист Хенрик Норманн, изображавший президента Керсти Кальюлайд.
Нейгауз также представил свой новый клип на песню «Цвета». «У любви нет цвета. Не имеет значение пол человека, которого ты любишь. У нас нет равных прав, и это одна из причин, заставляющая нас бороться», - считает Нейгауз.