ГАЛЕРЕЯ ⟩ В таллиннском баре Sveta прошла грандиозная гей-вечеринка: народ зажигал до утра!

Вчера вечером в тусовочном квартале Балтийского вокзала было очень жарко, в Sveta Baar состоялось шоу местных квир-талантов. Невероятное число гостей прибыло в бар специально для того, чтобы насладиться происходящим, пишет Elu24.

Несмотря на то, что Baltic Pride в этом году в привычном виде не состоялся, местное ЛГБТ-сообщество очень хотело собраться вместе, поддержать друг друга и потанцевать в цветах радуги. Танцор и дрэг-квин Рене Кёстер организовал вчера в Sveta Baar вечеринку Global Pride Bang 2020, интерес к мероприятию был настолько высоким, что не все смогли попасть внутрь, чтобы посмотреть представление.

«Да я и сам был уверен, что соберется много людей, немного боялся, как в такую жару еще и с ограничениями всё будет, но мероприятие прошло гладко. Наиболее согревающим стал вчера перформанс квир-талантов в начале вечера. Я им крайне благодарен за 8 своеобразных шоу, всё получилось, прием публики был супер», - прокомментировал организатор Кёстер.

Из-за ограничений, вызванных пандемией, на вчерашней вечеринке было разрешено находиться только сотне людей, хотя перед баром собралось гораздо больше желающих. Работники бара Sveta сделали всё возможное, чтобы справиться с такой большой массой людей. Была применена система «Пять на выход - пять на вход». «Очередь в начале шоу заканчивалась за углом. Это большой толчок для того, чтобы в будущем проводить подобные мероприятия и как можно чаще, ведь в Таллинне и в Эстонии живет много талантливых людей, кому такая платформа могла бы помочь. Да и зрителей хватает, как вы видите», - добавил организатор.

После представления на сцене появилась местная квир-икона Хельги Сальдо, диджей Gretchen Lawrence и ютубер Эверт Поом вместе с Chloé, под чей аккомпанемент вечеринка длилась до раннего утра.

Baltic Pride Культурный фестиваль для секс-меньшинств и их друзей в Эстонии, Латвии и Литве. Организуется в Прибалтике с 2009 года эстонским ЛГБТ-сообществом, в Латвии - Mozaika и в Литве - LGL. В нашей стране гей-парады проходили в 2011, 2014 и 2017 году. Baltic Pride выступает за свободное и заботливое общество, где всем хорошо и безопасно жить, независимо от сексуальной ориентации.