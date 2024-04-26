Сочетание цены и качества: город, который признали лучшей европейской столицей для туризма в этом году

Как отмечают авторы исследования, Лиссабон уже давно высоко ценится любителями путешествий, и не напрасно. Город широко известен своими красочными зданиями, красивыми пейзажами и теплым климатом. Но не только за это его ценят туристы. Лиссабон также является одним из самых дешевых направлений в рейтинге: по оценкам, чтобы провести в городе неделю, необходимо в среднем 385 евро. Даже несмотря на то, что вскоре эти цены могут вырасти из-за инфляции, а для туристов поднимут налог за ночлег, эти цены все равно ниже, чем в большинстве других европейских столицах.