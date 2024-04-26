Португальский Лиссабон, власти которого на днях заявили о намерении вдвое поднять туристический налог, признали лучшей столицей Европы для посещения в 2024 году, пишет УНИАН.
Сочетание цены и качества: город, который признали лучшей европейской столицей для туризма в этом году
Об этом свидетельствуют результаты исследования VisaGuide.World, проливающего свет на то, что путешественники больше всего ценят при посещении Европы.
Как отмечают авторы исследования, Лиссабон уже давно высоко ценится любителями путешествий, и не напрасно. Город широко известен своими красочными зданиями, красивыми пейзажами и теплым климатом. Но не только за это его ценят туристы. Лиссабон также является одним из самых дешевых направлений в рейтинге: по оценкам, чтобы провести в городе неделю, необходимо в среднем 385 евро. Даже несмотря на то, что вскоре эти цены могут вырасти из-за инфляции, а для туристов поднимут налог за ночлег, эти цены все равно ниже, чем в большинстве других европейских столицах.
Топ-10 лучших столиц Европы для туризма в 2024 году
1. Лиссабон, Португалия (средний недельный бюджет туриста – 385 евро).
2. Амстердам, Нидерланды (465 евро).
3. Прага, Чехия (365 евро).
4. Варшава, Польша (395 евро).
5. Мадрид, Испания (440 евро).
6. Загреб, Хорватия (425 евро).
7. Лондон, Великобритания (575 евро).
8. Рим, Италия (505 евро).
9. Берн, Швейцария (725 евро).
10. Париж, Франция (640 евро).