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ВИДЕО «Я сейчас лопну…» Эстонский модельер, живущая на Бали, мило демонстрирует свой растущий живот (1)

Limon.ee
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Катри Катс.
Катри Катс. Фото: Instagram.com/katrikats

«22 неделя, кажется, я вот-вот лопну», – пишет живущая на Бали блогерша Катри Катс в социальных сетях. 

В конце марта Катри Катс объявила в социальных сетях, что они с возлюбленным Юхани Сярглепа ожидают прибавления в семье. «Малыш присоединится к нам в конце этого лета. Я люблю тебя, я люблю нас, и с нетерпением жду, когда мы сможем делиться любовью с нашим малышом!» – пишет блогерша.

Теперь Катс делится в Instagram милыми фотографиями и видео своего растущего животика. «22 неделя, кажется, я вот-вот лопну», – пишет владелица бренда белья и магазина на Бали. 

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