В конце марта Катри Катс объявила в социальных сетях, что они с возлюбленным Юхани Сярглепа ожидают прибавления в семье. «Малыш присоединится к нам в конце этого лета. Я люблю тебя, я люблю нас, и с нетерпением жду, когда мы сможем делиться любовью с нашим малышом!» – пишет блогерша.