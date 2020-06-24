Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

«Да, разумеется, они участвовали в проекте! И здорово, что этот веселый розыгрыш и дружеская подколка так интересно взбудоражила медийное пространство», — заявил Маркони.

Он уточнил, что паре досталось синхронное задание, которое нужно было выполнить вместе. «В нашем последнем раунде, когда в игре ничья, мы бросаем монетку [чтоб определить победителя], но в этот раз мы решили, что они должны выполнить одно наказание на двоих», — добавил ведущий Comment Out.

По его словам, посты Харламова и Асмус о разводе написаны «с карточки».

Шоу с участием звездной пары выйдет в июле. «Так как они прекрасные актеры, по инерции долгое время они наверняка еще будут говорить "нет, нет" [это не шоу], но как только в июле выйдет выпуск, мы все карты сразу же раскроем», — заключил ведущий.