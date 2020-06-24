ВИДЕО ⟩ «Восемь часов слез»: сестра Жанны Фриске сделала огромную татуировку на бедре

Очередная татуировка Натальи Фриске оказалась весьма болезненной. Сестра знаменитой певицы решилась сделать огромный рисунок тигра на бедре. А, как известно, чем больше эскиз, тем дольше придется терпеть неприятные ощущения от набивания.

«Восемь часов слез. Ну, конечно, не все восемь, первые четыре часа было норм, но потом лезла на стену. Не ожидала что смогу выдержать всю татушку, хотела уже на середине сбежать», — поделилась Фриске с подписчиками в Instagram.

К ее счастью, мастер тату подбадривал и успокаивал клиентку в процессе. Правда, время от времени девушка не слышала его от боли и собственных криков. Зато когда увидела готовый результат, сразу забыла о пережитом.

«И не надо меня лечить, зачем ты это сделала, зачем испортила тело. Я люблю татуировки, и это мое тело, мне с этим жить! И мне это нравится, если вам это не нравится, не смотрите, никто не заставляет», — добавила Наталья, предвкушая негативные комментарии.

Отрицательные отзывы действительно появились, но большинство подписчиков с восторгом оценило татуировку.