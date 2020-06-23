НАСТОЯЩИЙ ПЧЕЛОВОД! ⟩ Видео: президент Кальюлайд собрала первый урожай меда из ульев в Розовом саду

Наверняка все видели действующие ульи рядом с президентским дворцом в Кадриорге. Как правило, собранный мед пакуется в баночки, которые, в свою очередь, идут на подарки дорогим гостям. И вот первый июньский «президентский» мед сняли вчера, сообщает Reporter.
Три улья были установлены в Розовом саду еще в 2017 году, потом их стало семь. Пчел привезли из Австрии и Словении, о чем сообщала Кальюлайд на своей страничке в Facebook.
И вот вчера президент сообщила, что первый мед готов - состоялась его дегустация! Знающие пчеловоды уверяют, что «городской» мед ничуть не хуже, чем «деревенский».
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