Чт, 25.06.2020
Эстонская красотка Мадли Вильсар: хочу хорошо жить во время кризиса СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

НАСТОЯЩИЙ ПЧЕЛОВОД! ⟩ Видео: президент Кальюлайд собрала первый урожай меда из ульев в Розовом саду

Наверняка все видели действующие ульи рядом с президентским дворцом в Кадриорге. Как правило, собранный мед пакуется в баночки, которые, в свою очередь, идут на подарки дорогим гостям. И вот первый июньский «президентский» мед сняли вчера, сообщает Reporter.

Три улья были установлены в Розовом саду еще в 2017 году, потом их стало семь. Пчел привезли из Австрии и Словении, о чем сообщала Кальюлайд на своей страничке в Facebook.

И вот вчера президент сообщила, что первый мед готов - состоялась его дегустация! Знающие пчеловоды уверяют, что «городской» мед ничуть не хуже, чем «деревенский». 

Смотрите видео!

НАВЕРХ