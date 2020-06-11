ИССЛЕДОВАНИЕ ⟩ А дома лучше?! Жители Эстонии изменили планы на лето

Несмотря на то, что список стран, в которые разрешены поездки, увеличивается каждую неделю, опрос IKEA показал, что большинство эстонцев уже изменили свои планы на летние отпуска. Тридцать процентов опрошенных заявили, что не рискнут выезжать за границу. Каждый десятый сказал, что проведет свой отпуск, путешествуя по Эстонии с семьей, потому что был вынужден отменить свою летнюю поездку за границу из-за коронавируса.

Люди, которые решили провести свой отпуск в Эстонии, наслаждаются им дома (44 процента), путешествуют пешком по Эстонии (28 процентов) или же отдыхают на дачах (26 процентов). Однако владельцы загородных домов говорят, что состояние этих дач оставляет желать лучшего.

«Почти половина или 47% респондентов заявили, что их загородные дома вообще не подходят для отдыха. Оказалось, что в наиболее плохом состоянии у них находится кухня, терраса и спальни, то есть места, которые чаще всего используются в загородных домах. Каждый второй респондент планирует отремонтировать свой загородный дом в этом году, а треть респондентов планирует потратить более 500 евро на ремонт», – говорит главный дизайнер интерьера IKEA в Эстонии, Дариус Римкус.

Исследование показало, что большая часть бюджета на реконструкцию загородного дома инвестируется в ландшафтные и строительные работы, световые решения, уличную мебель, а также большие шкафы и полки для лучшей организации и хранения вещей.

«Согласно опросу, респонденты в первую очередь хотят сделать косметический ремонт и привести в порядок дворовую территорию. Тем не менее, когда дело доходит до домашней мебели, большинство планируют первыми купить полки, ящики и другие предметы для хранения вещей (14%), также уличную мебель (12%) или же потратить деньги на решения по освещению (12%). 8% людей облагораживают свои дачи текстилем и бытовыми принадлежностями», – говорит Римкус.